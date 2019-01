Bug Carige nel software 5 stelle

huffingtonpost

(Di martedì 8 gennaio 2019) Perché i gilet gialli non vanno in banca, se non per appiccare il fuoco, come accaduto a Parigi a inizio dicembre. E comunque non le "salvano" per decreto, utilizzando le risorse inutilizzate dal "fondo salva-banche" varato dal governo Gentiloni. Come dice Gianluigi Paragone: "Questo caso dinon può finire come tutti i casi trattati dai governi precedenti, con una soluzione abbastanza simile. I gilet grigi delle banche non diventino i nostri amici".Parole che rivelano un inceppo "sistemico". Più complicato da affrontare rispetto ai vari "tradimenti" inflitti dall'M5s al proprio elettorato, in particolare nel sud, dal Tap alle trivelle nello Ionio, gestiti con l'arma della spesa pubblica sul reddito di cittadinanza, almeno questo l'auspicio, e con quella della narrazione, altro auspicio, che recuperi lo spirito di lotta evocando, appunto, il modello ...