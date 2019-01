Bimbi maltrattati in un asilo a Roma | arrestate tre maestre e una collaboratrice

lastampa

: Ecco, in questi casi io ho proprio tolleranza zero... Saprei bene cosa fare con quelle tre bestie - Americhiamo : Ecco, in questi casi io ho proprio tolleranza zero... Saprei bene cosa fare con quelle tre bestie - lara_ugolini : RT @quotidianonet: Bimbi strattonati, colpiti alla testa e insultati in un asilo dei Castelli Romani - qn_giorno : RT @quotidianonet: Bimbi strattonati, colpiti alla testa e insultati in un asilo dei Castelli Romani -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Maltrattamenti, vessazioni di ogni genere e umiliazioni. Vittime innocenti: bambini di età compresa tra 3 e 5 anni di undell’area dei Castellini, in provincia di. Per questo tree unascolastica, di età compresa tra i 55 e i 65 anni, sono finite in manette questa mattina. ...