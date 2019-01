Un' app ci avviserà prima ancora che arrivi un terremoto

gqitalia

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Quando si registrano i terremoti più devastanti, avere qualche secondo in più può essere determinante per salvare delle vite. I sismologi non smettono di ripeterlo: le scosse sono impossibili da prevedere, per cui non bisogna cercare di indovinare quale sarà il prossimo obiettivo ma, piuttosto, raffinare e migliorare le «orecchie» dell'uomo sotto terra per cercare di captare l'arrivo di un sisma importante. E una volta intercettato, avvisare immediatamente la popolazione per provare a concederle qualche secondo di vantaggio. Questa è la strategia che sta alla base di ShakeAlertLA, l'app sviluppata dalla città di Los Angeles per inviare una notifica ai propri cittadini appena qualche secondodell'arrivo di undi magnitudo superiore a 5.0.Parliamo di 1,88 secondi per il momento, ma l'intenzione del team di ...