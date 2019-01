Quarto neonato morto in ospedale a Brescia : «Aveva malformazione congenita» : Un Quarto neonato è morto sabato mattina a Brescia , nel reparto di terapia intensiva neonatale agli Spedali Civili di Brescia . Il caso si aggiunge ai tre già noti: il piccolo sarebbe...

Brescia - Quarto neonato morto agli Spedali Civili : disposti ulteriori accertamenti. E la Procura apre indagine : È stato portato in reparto subito dopo la nascita, ma non è sopravvissuto: sono diventati quattro i casi di neonati deceduti agli Spedali Civili di Brescia nel reparto di terapia intensiva neonatale. Ai tre casi già noti, si è aggiunto anche quello di un bambino morto sabato mattina. Anche su questo caso l’ospedale Bresciano ha disposto accertamenti. Nel frattempo, è stata rinviata di un giorno l’autopsia sul corpo del piccolo Marco, ...