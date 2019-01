NBA – Wade come LeBron James e Michael Jordan | ‘Flash’ firma un record speciale che tiene

NBA – Dwyane Wade chiama Bosh : “è stato fra i migliori al mondo - ora dovrebbe essere nello staff degli Heat” : Dwyane Wade spende parole d’elogio per Chris Bosh: secondo ‘Flash’ l’ex compagno dovrebbe avere un posto nello staff dei Miami Heat La storia di Chris Bosh è una delle più tristi di tutta l’NBA. Al top della sua carriera, l’ex membro dei Big-3 che hanno fatto sognare Miami è stato fermato da un problema di coaguli di sangue che hanno messo a serio rischio la sua vita. Nonostante il problema sia stato ...

NBA - Dybala incontra Wade a Miami : scambio di maglie e foto con il Larry O'Brien Trophy : L'attaccante della Juventus, in vacanza a Miami in attesa di riprendere gli impegni in Coppa Italia e nella Supercoppa italiana contro il Milan, incontra la leggenda dei Miami Heat e fa un tour dell'...

NBA - Bradley Beal rende omaggio a Dwyane Wade : 'Una leggenda - indosso il 3 per lui' : Conta poco che nella sfida tra i suoi Wizards e gli Heat Bradley Beal sia stato il miglior giocatore in assoluto, come testimoniato da un tabellino che legge 33 punti, 9 rimbalzi e 7 assist: a fine ...

NBA - l'ultima di Dwyane Wade a Orlando : vittoria Heat e video tributo in suo onore : Un derby , diremmo noi, anche se nella NBA questo tipo di rivalità statali non hanno il significato che assumono invece nel mondo del college basketball , oppure in Italia nelle sfide stracittadine, .

NBA – Wade si emoziona : “ultima partita contro LeBron? Mi mancherà - il nostro rapporto va oltre il basket” : Dwyane Wade si emoziona dopo l’ultima partita giocata con il grande amico LeBron James: le parole di ‘Flash’ sono bellissime Ieri notte, la sfida tra Lakers e Heat è stata l’ultima partita che LeBron James e Dwyane Wade hanno giocato come avversari. I due, grandi amici, si sono dati battaglia in campo, per poi abbracciarsi e scambiarsi le maglie nel post partita. Al termine dell’incontro, visibilmente ...

NBA – L’abbraccio fraterno - lo scambio delle maglie : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta [VIDEO] : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta in carriera: dopo il match l’abbraccio fraterno fra i due e lo scambio della maglia Finisce 108 a 105 per i Los Angeles Lakers, ma la sfida nella sfida è quella che vede LeBron James e Dwyane Wade, l’uno contro l’altro, per l’ultima volta in carriera. Sono loro i protagonisti: 28 punti, 12 assist e 9 rimbalzi per LeBron James, mentre Wade chiude con 15 ...

NBA : super Gallinari guida alla vittoria i Clippers - LeBron si aggiudica l'ultimo ballo contro Wade : Una grande prestazione di Danilo Gallinari , 25 punti, porta i Clippers a superare Phoenix 123-119 dopo il supplementare. I Lakers, guidati da Kuzma e James, battono 108-105 Miami, nonostante un buon ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

NBA - Wade-LeBron - che emozioni : sfida fino all'ultimo possesso : Avessero scritto una sceneggiatura a Hollywood per chiudere in bellezza le sfide tra James e Wade, difficilmente avrebbero trovato una formula migliore. I Lakers che faticano in casa contro gli Heat, ...

NBA - super Kuzma - 33 punti - ma LeBron decisivo nell'ultima sfida contro Wade : Los Angeles Lakers-Miami Heat 108-105 Nella partita che vede, presumibilmente, l'ultima sfida tra LeBron James e Dwyane Wade a rubare i riflettori all'inizio è Kyle Kuzma, che parte forte, segna 10 ...

NBA - LeBron James vs. Dwyane Wade : l'ultima volta insieme su un parquet NBA : l'ultima volta insieme sul parquet non si scorda mai. LeBron James e Dwyane Wade ci staranno pensando da un po' a questa partita, al loro personale "Ultimo ballo", citando il nome che lo stesso n°3 ...

NBA – LeBron James si commuove : “ultima partita contro Wade? È mio fratello - il nostro rapporto è inspiegabile” : LeBron James si commuove al pensiero che quella di lunedì notte sarà l’ultima partita della sua carriera contro l’amico Dwyane Wade: a fine stagione, la stella degli Heat si ritirerà Scelti nello stesso Draft nel 2003, uno da Cleveland e l’altro da Miami. Riunitisi 7 anni dopo in maglia Heat, insieme per 4 anni con 2 anelli vinti. Uno ritorna a Cleveland, l’altro resta a Miami, poi per uno strano scherzo del destino ...

NBA - Danilo Gallinari : "Impreparati contro la loro zona - Dwyane Wade ha dominato" : Non cerca scuse nel dopo partita Danilo Gallinari, il primo a essere deluso per il secondo ko in fila " il terzo nelle ultime quattro gare " dei suoi Clippers, precipitati al quarto posto nella ...