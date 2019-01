L' Inter sfida la Roma per De Paul

Dopo Godin l'Inter sfida la Premier per Herrera. Morata - sì al Siviglia : Il rappresentante in Italia di Herrera, Claudio Vigorelli, era stato chiaro al Messaggero: 'Hector piace a molti club di serie A'. E infatti il messicano non è mai scomparso dai radar dell'Inter che, ...

Calcio a 5 - Serie A 2019 : derby abruzzese tra l’Acqua&Sapone e il Civitella - Maritime Augusta-Feldi Eboli sfida Interessante : Anno nuovo e si riprende a giocare nella Serie A di Calcio a 5 con la prima giornata del girone di ritorno: sei sfide di grande qualità ci attendono e val la pena analizzarle. Al Palagems la Lazio se la vedrà contro il Real Rieti in un sentito derby laziale, tra i focus del dodicesimo turno. Gli amarantocelesti, che hanno conquistato in extremis la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, non potranno fare affidamento sul neo acquisto ...

Juventus e Inter : tra Paratici e Marotta è sfida sul mercato per Romero e Trincao (RUMORS) : In questo periodo la stagione calcistica è in pausa per le vacanze invernali, e molti addetti ai lavori si trovano a Dubai che, quest'anno, ha ospitato il Globe Soccer Awards. Coccolati dal tepore degli Emirati Arabi, i dirigenti dei vari top-club stanno lavorando per concludere qualche affare, visto che da ieri si è aperta la sessione invernale del calciomercato. Solitamente a gennaio è difficile mettere a segno dei colpi di mercato eclatanti, ...

Gabigol sfida l'Inter : "Voglio parlare con Spalletti" : Grana per i nerazzurri; l'attaccante brasiliano spera in una chance. Ma si apre uno spiraglio in Premier

Godin vuole l'Italia : è sfida Inter-Milan : Come riporta il Corriere dello Sport , Beppe Marotta lo ha cercato la scorsa estate, prima di optare per il ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero. Piero Ausilio, braccio destro di Marotta sul ...

Calciomercato Inter - Marotta sfida la Juventus per Romero : Calciomercato Inter – Il nuovo amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, getta il guanto di sfida al suo ex club. Un duello che per diventare una lotta all’ultimo punto in classifica per strappare uno scudetto che ormai è di proprietà della squadra bianconera da sette anni, e tutto fino a questo momento lascia pensare […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juventus per Romero ...

Calciomercato Inter - Morata sfida la Juventus per Romero : Calciomercato Inter – Il nuovo amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, getta il guanto di sfida al suo ex club. Un duello che per diventare una lotta all’ultimo punto in classifica per strappare uno scudetto che ormai è di proprietà della squadra bianconera da sette anni, e tutto fino a questo momento lascia pensare […] L'articolo Calciomercato Inter, Morata sfida la Juventus per Romero ...

Eruzione Indonesia : “C’è ancora la possibilità di una frana” ma “la sfida ora è Interpretare cosa potrebbe succedere al vulcano e cosa potrebbe accadere dopo” [FOTO] : 1/14 ...

Inter-Napoli - i convocati di Spalletti per la sfida di San Siro : fuori Nainggolan e Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli, escludendo non solo Nainggolan ma anche Miranda Il Natale 2018 coincide anche con la vigilia di campionato, visto che la Serie A domani scende in campo per la 18ª giornata. L’Inter affronta a San Siro il Napoli, un match da mille e una notte aperto a qualsiasi risultato. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Radja Nainggolan (escluso ...

Il Napoli punta alla sfida di domani sera contro l'Inter : Milik favorito in attacco : Una vittoria di prestigio per mantenere aperto il campionato e per blindare il secondo posto. Carlo Ancelotti punta al colpo grosso domani sera a San Siro contro l'Inter nel Boxing Day italiano, ...

Inter Napoli - De Laurentiis 'Mazzoleni mi preoccupa'/ Il Presidente accende polemiche per la sfida di San Siro : Aurelio De Laurentiis si è fatto sentire per le designazioni di Inter Napoli, convinto che Pier Silvio Mazzoleni non fosse la scelta giusta.

Juventus tra il colpo Ramsey e la sfida all'Inter per Trincao. Napoli - Almendra si avvicina : Programmare, con un occhio sempre vigile alle occasioni di mercato. E agli affari a costo zero. I dirigenti della Juventus raramente si fanno trovare impreparati quando un talento in scadenza è alla ...

Inter - Conte pronto ad accettare per lanciare la sfida alla Juventus (RUMORS) : In casa Inter la testa è al campionato visto che quest'oggi i nerazzurri saranno impegnati nel match esterno contro il Chievo Verona, allo stadio Bentegodi alle ore 18, valido per la diciassettesima giornata. La società si aspetta che la squadra alla fine di questa stagione si qualifichi tranquillamente in Champions League, senza arrivare all'ultima giornata come lo scorso anno, e si augura di arrivare fino in fondo alle altre due competizioni ...

Charlo vs Korobov : a Brooklin sfida per l'Interim WBC dei medi - diretta streaming su DAZN : Due fratelli al centro della scena sabato 22 dicembre al Barclays Center di Brooklyn, dove Jermall e Jermell Charlo metteranno in palio i loro titoli contro Matt Korobov e Tony Harrison rispettivamente. I due gemelli Charlo, 28 anni, sono considerati delle potenziali star della boxe mondiale e una ulteriore vittoria potrebbe lanciarli verso nuove ed emozionanti sfide. Il main event: Jermall Charlo vs Matt Korobov La sfida principale sarà quella ...