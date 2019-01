Blastingnews

: Godin vuole solo l'Inter: ci sarebbe già l'accordo con i nerazzurri - ArmandoAreniell : Godin vuole solo l'Inter: ci sarebbe già l'accordo con i nerazzurri - stegrandelis69 : RT @CarloPerisic: #Marotta arriva e va a destabilizzare l’Atletico Madrid prossimo avversario della Juventus cercando di portare già a genn… - ica_nera : @marco171292 @nista1927 @Fede2Fazio @JJesus_Official Godin è forte nelle squadre che giocano catenaccio , come l'Ur… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) L'ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato in vista della prossima stagione. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avevano confermato come il club si stesse muovendo già in ottica futura per giugno per anticipare la concorrenza. L'obiettivo sarà quello di far fare il salto di qualità alla rosa e per farlo verranno acquistatigrandi giocatori con qualche innesto in prospettiva futura come potrebbe essere quello di Nicolò Barella. E proprio in questo senso va il primo colpo messo a segno dal club meneghino per la prossima stagione. L', infatti, ha messo le mani sul centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid Diegoche arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con i Colchoneros.all'L'ha chiuso il primo grande colpo in vista della prossima stagione. Tenendo fede a ...