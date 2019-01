Blastingnews

: Carnevale Savianese 2019: il programma e i temi dei carri allegorici - fasaverio : Carnevale Savianese 2019: il programma e i temi dei carri allegorici -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) SAVIANO - La festasca più apprezzata e attesa di tutta la regione Campania (e non solo) scalda i motori per dare inizio all'edizione. Fervono i preparativi dei, realizzati in cartapesta o polistirolo grazie alla straordinaria maestria dei comitati-carro. Quello di Saviano è tra i primi dieci carnevali d'Italia e ogni anno conta oltre cento mila turisti che si recano nella piccola cittadina vesuviana per ammirare le meravigliose macchine da festa.Ildell'edizioneSi inizia giovedì 17 gennaiocon la tradizionale accensione dei falò di Sant'Antonio che segnano la vera e propria apertura della kermesse con il corteo storico in costumi d'epoca 'La Repubblica di Masaniello', organizzato dall'associazione Arci Masaniello di Saviano, in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Pro Loco 'Il campanile di Saviano' e i membri dei ...