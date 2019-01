La Repubblica Democratica del Congo fa molta fatica ad esserlo

La diffusione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana : La pubblicazione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana , scrive AFP. In Repubblica Democratica del Congo si è votato il 30 dicembre, in quello che si spera possa essere il primo democratico passaggio di

Nella Repubblica Democratica del Congo ci sono stati scontri dopo l’esclusione dei residenti di due città dalle prossime elezioni presidenziali : A Beni, città nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), le forze di sicurezza hanno usato armi da fuoco e lacrimogeni per disperdere i manifestanti che stavano protestando contro la loro esclusione dalle elezioni presidenziali fissate per domenica: sembra che

Epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo : 19 decessi in 5 giorni : In soli 5 giorni 19 persone sono morte a causa del virus Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, portando il bilancio delle vittime a 241 dalla dichiarazione dell’Epidemia il 1° agosto scorso, secondo il conteggio del Ministero della Salute. Da giovedì 22 novembre a lunedì 26 sono stati registrati 19 nuovi decessi, in base a quanto riportato dall’ultimo bollettino giornaliero del dipartimento diffuso ieri ...