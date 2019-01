Che ridere le vecchie élite

Crystal Palace-Chelsea 0-1 - una magia di Kanté fa sorridere Sarri : Il campione del mondo beneficia al 50' di un lancio illuminante di David Luiz , stoppa il pallone di petto e di sinistro infila un non irreprensibile Guaita. Il Chelsea non soffre molto ma non riesce ...

Il rigore contro la Juventus Che fa sorridere Allegri (poi la Juve na ha uno simile) : Il fallo di mano di Emre Can L’arbitro Valeri rischia di passare alla storia. Durante Juventus-Sampdoria, sul’1-0 per i bianconeri con gol di Cristiano Ronaldo, grazie all’ausilio del Var fischia un rigore contro i bianconeri. rigore che i più non avevano visto ma, riguardando le immagini, è evidente il tocco di braccio di Emre Can. Un tocco che non si capisce bene se sia volontario o involontario. L’arbitro Valeri va a ...

Slalom a Saalbach : HirsCher torna a sorridere e timbra la vittoria n° 63 : Il sette volte vincitore della coppa del mondo ha chiuso la seconda manche in 1'54'98, gestendo pure le trappole di una pista parecchio usurata e lasciando il giovane svizzero a 38 centesimi. ...

Selena Gomez torna a sorridere (anChe grazie alle amiChe) : Selena Gomez torna a sorridere (grazie alle amiche)Selena Gomez torna a sorridere (grazie alle amiche)Selena Gomez torna a sorridere (grazie alle amiche)Selena Gomez torna a sorridere (grazie alle amiche)Un’amica, Francia Raisa, le ha salvato la vita donandole un rene, e sono state sempre le amiche, lo scorso agosto, a condividere con lei un momento di simbiosi totale, quando insieme si erano tatuate il numero «4» sulla pelle, raccontando ...

«Il mio festival - una magia Che fa morire dal ridere» : «I maggiori illusionisti italiani lavorano soprattutto all'estero perché quelli di illusione sono spettacoli molto costosi, e da noi si tende a non spendere per questo genere di show». E invece Raul ...

Miss Usa si scusa : «Non volevo deridere le colleghe Che non sanno l’inglese» : Sarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss USASarah Rose Summers, Miss ...

Il comico ateo Che scopre Dio/ "Ho capito Che nella vita c'è molto di più Che far ridere la gente" : Michael Ray Kingsbury è un attore comico americano che ha ritrovato la fede grazie alla capacità di ridere della vita quotidiana

Varzellette Che non fanno ridere : Le prime due, inaccettabili, incivili, da quarto mondo; la terza, tollerabile al di là dell'evidenza. Fatico a capire anche il Milan che sta per prendere il trentasettenne Ibra per sei mesi ...

Paradosso Milan - cinquina al Dudelange Che non fa sorridere : Calhanoglu salva i rossoneri da un clamoroso disastro : Un brutto Milan vince 5-2 contro il piccolo Dudelange, passato clamorosamente in vantaggio dopo l’iniziale gol di Cutrone. Calhanoglu, Borini e due autogol fissano il punteggio finale Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in una figuraccia, evitata grazie ad un doppio sussulto di Calhanoglu a metà secondo tempo. Il Milan batte il Dudelange, ma si becca i fischi di San Siro per la pessima prestazione messa in mostra per oltre ...

“Ruggire di gusto” - fantastiChe immagini dal Kenya : sembra proprio Che questi due leoni siano scoppiati a ridere dopo una battuta : A volte gli animali sono molto espressivi e ci portano a scovare in loro alcune espressioni tipicamente umane. È proprio il caso di due leoni della riserva Masai Mara del Kenya, immortalati da Rose Fleming durante un safari. Guardando le foto scattate da Rose, 49 anni, è impossibile evitare di pensare che i due leoni stiano ridendo, o meglio ruggendo di gusto dopo una battuta divertente. Con i nasi quasi accartocciati e le lingue all’infuori, ...

Giacomo Poretti : «L'anima è una cosa seria ma io vi faccio - anChe - ridere» : È un mondo difficile, come diceva la canzone. Mi ha sorpreso la grande quantità di persone in difficoltà. In viale Ortles c'è un dormitorio dove ogni notte arrivano più di 500 senzatetto, sbandati, ...

Monchi : 'Schick via in prestito? Voci Che fanno ridere' : ROMA - 'Rimarrò alla Roma finché la fiducia della società e della proprietà sarà quella che oggi sento '. Così Monchi , ds della Roma , commenta le Voci su un suo passaggio al Barcellona . ' Prego che ...

Berlusconi : "Clima illiberale" Salvini : "SciocChezze - fai ridere" : Duro botta e risposta a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. A cominciare è il leader di Forza Italia, che a margine del congresso nazionale dei giovani del partito, afferma: "Sento un'aria pesante, Segui su affaritaliani.it