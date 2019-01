Bolzano | bimba morta in slitta per ' errore' | cartello a inizio pista nera solo in tedesco

Bolzano - bimba morta sullo slittino : 2 indagati - anche la mamma : Sono due gli indagati per la bimba di Reggio Emilia, morta a seguito di un incidente con lo slittino in Trentino Alto Adige. La Procura di Bolzano ha iscritto nel registro la madre della bambina e un responsabile della società che gestisce il comprensorio sciistico del Corno del Renon. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo.Continua a leggere

Bolzano - due indagati per la morte della bimba di 8 anni sullo slittino. Polemiche per il cartello scritto solo in tedesco : La Procura di Bolzano ha indagato due persone per la morte della bambina di 8 anni coinvolta venerdì in un incidente con lo slittino su una pista del Corno del Renon. Nel registro degli indagati sono stati iscritti la madre della bambina Renata Dyakowska di 38 anni, che al momento è ricoverata in gravissime condizioni, e un responsabile della società che gestisce il comprensorio sciistico del Corno del Renon. L’ipotesi di reato è di ...

