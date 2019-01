: Breaking News #Moavero,donne e stadio:troppo emotivi - Cyber_Feed : Breaking News #Moavero,donne e stadio:troppo emotivi - TelevideoRai101 : Moavero,donne e stadio:troppo emotivi -

"Reazioni forse un po'emotive di fronte ad una questione che andava analizzata in maniera più realistica": Così il ministro degli Esteridopo la polemica sull'accesso dellealla partita di Supercoppa JuveMilan a Gedda, in Arabia Saudita. "Far svolgere la partita - ha spiegato- è stata una decisione autonoma dalla Lega calcio, che agisce indipendentemente dal governo. Alleè permesso partecipare anche se in certi settori dello, per motivi che loro definiscono di sicurezza".(Di sabato 5 gennaio 2019)