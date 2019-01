Bambini sovrappeso e obesi | un progetto della Toscana per la prevenzione

Salute - Bambini in sovrappeso e obesi : un progetto in Toscana per la prevenzione : Un progetto della Regione Toscana per la prevenzione di sovrappeso e obesità nei bambini. E un altro per individuare precocemente eventuali disturbi dello sviluppo della comunicazione e della relazione, sempre nei bambini. Entrambi i progetti vengono condotti dalla Regione da anni. Ora, un delibera approvata dalla Giunta in una delle ultime sedute del 2018 li rilancia, rimodulandoli. I due progetti sono finalizzati alla prevenzione dei due ...