Suspiria | le streghe tornano in sala

Suspiria - le streghe son tornate - e anche il cinema (recensione) : L’hanno già rilevato in tanti, Suspiria di Luca Guadagnino non è un semplice remake del classico di Dario Argento. Cambiano l’ambientazione, non più Friburgo ma Berlino, e la collocazione temporale che, non solo come omaggio all’anno di uscita dell’originale, diventa il 1977. Cambiano soprattutto le intenzioni e gli obiettivi del regista: che non è interessato a calligrafismo e citazionismo, ma punta su un racconto ambiziosamente politico e ...