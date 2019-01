Polizia Locale Modica | 99 denunce nel 2018

Santori (LEGA) : Municipio X - intervenire per aumento tumori in comando Polizia Locale : Roma – “Chiediamo immediatamente un intervento della Asl e del Campidoglio per stabilire quali siano le motivazioni dell’incidenza del numero di tumori tra gli agenti del comando di Polizia Locale del X Mare”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio. “Il numero esponenzialmente piu’ alto di malati oncologici di Via Capo delle Armi rispetto alla incidenza statistica romana ...

Laccio del cane al collo e percosse perché vuole lasciarlo : bloccato dalla Polizia locale : Ha usato il guinzaglio del cane come arma di offesa. L'ha stretto al collo di una donna 'colpevole' di non voler più subire offese e violenze e di voler fare le sue scelte in piena libertà. L'avrebbe potuta anche uccidere. Il gravissimo episodio è accaduto a Napoli. L'aggressore non tollerava l'idea che la compagna lo volesse lasciare, e ha agito così pubblicamente, in strada, in pieno centro, ai Gradoni a Chiaia. Ciò ha permesso di dare ...

Roma : Via del Mare - Polizia Locale salva cane impaurito evitando incidenti : cane impaurito sulla via del Mare: salvato dalla Polizia Locale Roma – Un agente della Polizia Locale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) , mentre si recava a lavoro nel pomeriggio dell’ultimo dell’anno, si è accorto della presenza di un cane che vagava sulla carreggiata, all’ altezza di Acilia. L’operante, notando l’animale impaurito che correva smarrito in mezzo alla strada, rischiando di essere investito e provocare ...

Capodanno - superlavoro per la Polizia Locale : 150 interventi - due arresti : Sono oltre 150 gli interventi effettuati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, nella notte di Capodanno, a partire dalla serata di ieri fino a questa mattina. Le pattuglie in servizio di ...

Capodanno : a Milano Polizia Locale sequestra 250 chili di fuochi d'artificio (2) : (AdnKronos) - Nei giorni successivi sono stati effettuati sequestri anche in altri esercizi commerciali. Tra gli altri, sono stati ritrovati 106 pezzi di materiale pirotecnico illegale, sempre in zona Paolo Sarpi, che hanno comportato una sanzione amministrativa per l’esercente di 2.120 euro. “Dai c

Capodanno : a Milano Polizia Locale sequestra 250 chili di fuochi d'artificio : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha sequestrato in diverse operazioni oltre 250 chilogrammi di materiale pirotecnico illegale o detenuto in luoghi non idonei. L’unità antiabusivismo ha denunciato due gestori di un negozio in via Carlo Dolci, in zona San Siro, per vendita di

Lamezia - controlli di fine anno per la Polizia Locale : denunce - sanzioni e patenti ritirate : Lamezia Terme - patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza ed effetto di sostanze psicotrope, ma anche denunce e sanzioni. E' il bilancio della Polizia locale lametina relativo a controlli ...

Mestre - si capovolge e finisce contro l’auto della Polizia Locale : 3 feriti : Tre persone ferite e due auto coinvolte: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì sera verso le 22 a Mestre. Una delle macchine interessate è della polizia locale. Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, intervenuto sul luogo dello schianto con più ambulanze.Continua a leggere

Silvia Romano rapita in Kenya - Polizia Locale : “La cooperante italiana è viva - abbiamo informazioni cruciali” : Silvia Romano è viva e si trova ancora in Kenya. La polizia regionale esclude che i sequestratori della cooperante italiana rapita il 20 novembre l’abbiano portata nella vicina Somalia o comunque fuori dai confini del Paese, mentre la zona attorno al villaggio di Chakama (80 chilometri da Malindi) dove è stata rapita, viene setacciata palmo a palmo. A dirlo è stato il comandante della polizia della costa Noah Mwivanda, che spiega di avere ...

Bologna. Anno 2018 : premiati 15 agenti della Polizia Locale : L’assessore alla Sicurezza urbana integrata, Alberto Aitini, e il Comandante della Polizia Locale, Romano Mignani, hAnno consegnato un attestato di

Bologna. Migrante trova portafoglio con 180 euro e lo consegna alla Polizia Locale : Un giovane richiedente asilo ha trovato a terra un portafoglio con dentro documenti, carta di credito ricaricabile e 180 euro

Concorso pubblico per agente Polizia Locale : 2 posti liberi - il bando scade domani : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.92 del 20/11/2018 è stato pubblicato un bando di Concorso per assumere due figure professionali con la mansione di agenti di polizia locale. Il bando scade domani, 20 dicembre 2018 e le sedi di lavoro sono Abato Terme e Montegrotto Terme, in Veneto. bando per due agenti di polizia locale È indetto Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale a ...

Montesilvano - malore in un locale : muore maresciallo Polizia municipale - disposta l’autopsia : Grave lutto per la polizia municipale di Montesilvano, nella provincia di Pescara. Il maresciallo Sergio D'Alonzo, cinquantacinque anni, si è sentito male mentre si trovava in un locale di Silvi Marina ed è morto. Il sindaco: "Una notizia che tinge di tristezza tutta la comunità montesilvanese". disposta l'autopsia.Continua a leggere

Lombardia : in Consiglio Regione approvato regolamento su Polizia locale : Milano, 17 dic. (AdnKronos) - E' stata approvata a maggioranza dalla commissione consiliare Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Alessandra Cappellari (Lega), la proposta di nuovo regolamento regionale sulla polizia locale. A favore hanno votato Lega e Forza It