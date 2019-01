Neve in Puglia | stop nella notte ai mezzi pesanti nel Brindisino

Ferrovie conferma il piano per l'emergenza Neve in Puglia - Basilicata e Molise : ecco le linee interessate : Tra le line interessate: Venafro - Campobasso, Avellino - Benevento, Battipaglia - Potenza, Foggia - Potenza, Foggia - Termoli, Foggia - Bari - Lecce, Pescara - Termoli

Maltempo - confermata l’Allerta Meteo in Puglia : peggioramento nella notte - Neve a quote basse : Un peggioramento sensibile delle condizioni Meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l’arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del ...

Ondata di gelo e Neve : scatta l’allerta meteo in Puglia : Peggiorano le condizioni in tutta la Puglia e la Prefettura di Bari non perde tempo: diramato subito l’avviso di allerta gialla che parte dalle 20:00 di questa sera e dovrebbe estendersi per le successive 24 ore. L’arrivo del vento artico ha colpito tutto il meridione, ormai posto sotto costante controllo. Anche il mare risulta essere molto mosso con rischio burrasca in diverse zone. I danni non sono pochi: parte il disagio per i ...

Allerta Meteo Puglia : nuovo peggioramento - criticità “gialla” per vento e Neve : La Prefettura di Bari ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo codice giallo, valido a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore: si prevedono possibili nevicate a tutte le quote con apporti al suolo da deboli e moderati, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte. Il peggioramento delle condizioni Meteo per vento e neve riguarda tutta la Puglia, dal Foggiano al Salento. Da questa ...

Temperature in picchiata : Neve in Molise - Puglia e sull'Appennino. Stop per i tir a Campobasso : Nevica al Sud. Il culmine del freddo sarà tra oggi e venerdì, entro domani la neve arriverà fino alla costa sul medio e basso Adriatico e a quote basse sulla Sicilia del Nord. Nel weekend dell'...

Neve al Sud : dalla Puglia a Matera disagi per il maltempo - interrotta circolazione dei bus : La Neve è caduta nella notte in diverse zone della penisola. dalla Murgia a Foggia si segnalano disagi legati al maltempo. A causa delle avverse condizioni meteo diversi autobus non circoleranno anche a Matera, la città dei Sassi che stamane si è risvegliata imbiancata. Polstrada: “Mettetevi in viaggio solo se necessario”.Continua a leggere

Maltempo Puglia : Neve e ghiaccio a Bari e Foggia - mezzi spargisale in azione : Nella Città metropolitana di Bari, dalle prime ore di questa mattina, secondo le modalità previste e con il coordinamento degli organi preposti nell’ambito di quanto approvato dal Piano neve della Prefettura, sulle strade interessate da gelo e neve vengono eseguiti gli interventi di spargimento sale necessario alla prevenzione delle formazioni gelive, nonché lo sgombero della coltre nevosa. Presso gli uffici della Città Metropolitana di ...

Allerta meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - Neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Allerta Meteo Puglia : arriva la Neve - anche a quote basse : Brusco calo delle temperature in Puglia a partire dalla serata di oggi con possibilità di nevicate anche a quote basse: la Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta Meteo con criticità gialla, valido dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore, per venti forti a burrasca settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte, nevicate sulla zona centro-settentrionale fino a quote di 400-600 metri, in estensione fino al livello del ...

Ecco perché è un Capodanno così mite. Ma arriva il gelo con Neve sulle coste dall’Abruzzo alla Puglia : L’Italia resta al confine tra una tiepida alta pressione a Ovest, determinante soprattutto per le Alpi dove proseguirà il tempo sereno, sEcco, e a tratti molto mite (oltre 10 °C a 1000 metri tra domani e mercoledì 2 gennaio), e depressioni fredde sui Balcani che interesseranno l’Adriatico e il Meridione. La prima di queste causerà un temporaneo raf...

Freddo e maltempo in Puglia : forte rovescio di "Neve tonda" imbianca la citta' : Una moderata irruzione d'aria fredda e instabile sta interessando le regioni adriatiche e il Sud quest'oggi, apportando nevicate sui rilievi appenninici, come vi abbiamo mostrato qui. Una delle...