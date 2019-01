Bufere di Neve e freddo polare | al Sud è una notte da lupi | -14°C in Sila | iniziano a

Molise flagellato da Bufere di neve - raffiche di vento e temperature polari. Allerta arancione da stasera e fino a domani : Decine i soccorsi prestati agli automobilisti in difficoltà dai Vigili del Fuoco che hanno dovuto 'liberare' anche un'autoambulanza diretta al Cardarelli. In azione anche le associazioni di ...

Usa - Bufere di neve e piogge : migliaia voli in ritardo - centinaia annullati : Forti nevicate, vento e piogge si abbattono su gran parte degli Stati Uniti e stanno provocando disagi nei trasporti in questo periodo di vacanze di fine anno. Dal centro-nord al sudovest, sono caduti o sono previsti in alcune zone fra 20 e 30 centimetri di neve , il che rovina i piani delle vacanze di Capodanno a migliaia di statunitensi. Intanto le regioni meridionali si preparano al rischio di inondazioni a causa delle forti piogge . Oltre ...

Previsioni Meteo - “Ciclone di Neve” per i Balcani e l’Europa orientale : attenzione in Grecia - prime Bufere sulle Alpi nel weekend [MAPPE] : 1/7 ...

Maltempo - troppo vento e Bufere di neve : gli elicotteri non possono raggiungere lo Stelvio per evacuare oltre 190 persone : vento e bufere di neve in quota: a causa della visibilità ridotta non possono raggiungere il Passo dello Stelvio gli elicotteri mobilitati dalla Protezione Civile regionale e dall’Esercito per portare a valle le 193 persone bloccate negli alberghi a oltre 2700 metri da oltre 4 giorni a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito la Lombardia. I velivoli sono al momento ancora fermi a Bormio (Sondrio) per ragioni di ...