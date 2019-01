Zurigo - Incidente Flixbus | le vittime salgono a due

Flixbus - morto dopo 20 giorni di agonia l'autista genovese ferito nell'incidente a Zurigo : Era rimasto gravemente ferito nell'incidente dello scorso 16 dicembre, quando l'autobus su cui lavorava era stato protagonista di un terribile schianto nei pressi di Zurigo: purtroppo non ce l'ha ...

Nicoletta Nardoni - la vittima dell'incidente del Flixbus a Zurigo andava in Germania a festeggiare i 38 anni con la famiglia : È Nicoletta Nardoni la vittima dell'incidente del pullman di Flixbus a Zurigo avvenuto la notte del 16 dicembre. Di Mozzate, in provincia di Como, oggi avrebbe compiuto 38 anni. Madre separata, lascia una figlia di 9 anni. Era diretta in Germania per andare a trovare parte della famiglia."Ce l'hanno detto dalla polizia di Zurigo che mia sorella era morta. Mio padre è stato tutta la mattina ad aspettare il pullman alla fermata. Ha ...

