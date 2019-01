Un anno di Time’s Up | 22 milioni di dollari raccolti in difesa delle donne

vanityfair

: Buon anno dal Vampire's Castle con il nuovo giornalino Vampire's Castle Time - Le cronache del Regno - LbWingheart : Buon anno dal Vampire's Castle con il nuovo giornalino Vampire's Castle Time - Le cronache del Regno - FranMicaelli : Sent all the new year's wishes, it's time I should be going... Mandati tutti gli auguri di buon anno, è tempo che v… - hesrainberry : BUON ANNO A TUTTI IT’S 2019 Y’ALL RICORDATEVI DI DIVERTIRVI, RIDERE, AMARE E AVETE THE BEST TIME OF YOUR LIFE ?? -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) In principio fu il caso Weinstein, accompagnato dall’hashtag #MeToo poi arrivòUp, il tempo è giunto. Il movimento è nato unfa e con un video racconta cosa è riuscito a fare questo fondo per lavittime di molestie.https://www.youtube.com/watch?v=IXnicHr17HY Era l’inizio del 2018 quando più di 300del mondo dello spettacolo lanciarono una battaglia contro gli abusi sistematici subiti sul posto di lavoro. Non solo da loro, ma da tutte lein qualsiasi luogo d’America.Sono seguiti mesi di proteste e cause nei confronti di uomini, nei media, nel mondo dello spettacolo, in quello dell’economia e della politica. Il caso più noto, dopo la sfilatain nero ai Golden Globe 2018, è stato quello che ha visto lescendere in piazza contro Brett Kavanaugh, allora giudice designato alla Corte Suprema e accusato di ...