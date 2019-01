Renzi ci spera ancora | Il governo? Posso tornarci

ilgiornale

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Matteoè pronto al secondo giro di giostra. I giorni passati a Palazzo Chigi sono il ricordo di una realtà infranta dalla sconfitta subita al referendum costituzionale, ma restano anche un sogno per il futuro. L'ex segretario del Pd ne è certo e al settimanale Oggi confessa di non immaginarsi per sempre lontano dalla stanza dei bottoni: "Alla fine - dice - alcianche tornare".Le parole disembreranno ad alcuni una minaccia, ad altri un augurio. Certo è che ora l'ex premier per puntare a Palazzo Chigi deverecuperare la larga fetta di consenso che lo separa dalla Lega e dal M5S. Niente di più difficile, in un Pd dilaniato dalle guerre intestine per la segretaria.Al settimanale Oggi però l'ex sindaco di Firenze si dice pronto a non mollare "di un centimetro". "Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni - attacca - a quelli ...