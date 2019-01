: Maltempo,Coldiretti lancia allarme gelo - NotizieIN : Maltempo,Coldiretti lancia allarme gelo - TelevideoRai101 : Maltempo,Coldiretti lancia allarme gelo - LombardiaBT : #Travel #news dal mondo: Maltempo: Coldiretti, con gelo rischio per colture e animali -> -

Il brusco abbassamento delle temperature con l'arrivo delartico colpirà "verdure e ortaggi coltivati all'aperto". E' l'to da, preoccupata anche per "la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo". A rischio le coltivazioni invernali di cavoli, verze, cicorie e broccoli.Inoltre, lo sbalzo termico improvviso avrà un impatto anche sui costi per il riscaldamento delle produzioni in serra, che potrebbe far salire in modo esponenziale il conto per l'agricoltura.(Di mercoledì 2 gennaio 2019)