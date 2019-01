Le nuove mode del cibo

TIM rinnova ufficialmente l’app MyTIM con un’interfaccia più moderna e nuove funzionalità in arrivo : TIM ha aggiornato la sua app ufficiale MyTIM alla versione 5.0.2 con un'interfaccia dall'aspetto più moderno e presenterà presto nuove funzionalità considerando anche idee e suggerimenti forniti dalla comunità dei clienti. L'app consente una migliore gestione della linea e delle offerte, per ora solo per le linee mobili prepagate, con tutte le informazioni del piano tariffario visualizzate su un'unica schermata. L'articolo TIM rinnova ...

Le nuove sfide del lavoro che cambia al centro dell'assemblea dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena : ... mediazione civile e commerciale, contabilità, fino ad arrivare alle tante problematiche in ambito privacy o dei sempre più numerosi casi di sfruttamento dei lavoratori che emergono dalla cronaca: il ...

Da una simulazione al computer nuove strategie contro la mafia : sviluppato modello virtuale sul fenomeno malavitoso del pizzo : Studiare in un laboratorio virtuale le dinamiche che regolano la criminalità organizzata, e utilizzare i risultati per elaborare nuove strategie contro la mafia. È l’obiettivo di un recente modello informatico sviluppato dall’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), che utilizza gli strumenti della simulazione sociale per riprodurre al computer fenomeni complessi. Lo studio, pubblicato ...

Il ministro Toninelli : "Pronte le nuove concessioni per l'A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste" : "Dopo tanto lavoro e tanti incontri a Bruxelles, oggi siamo arrivati alla fine. Tutti i nodi giuridici sono stati sciolti. Il cambiamento è pronto". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli su Facebook in merito alle nuove concessioni sull'autostrada A22 Brennero-Modena e della A4 Venezia-Trieste, che erano scadute."Abbiamo detto basta - spiega - agli esorbitanti e ingiustificati profitti regalati ai privati. E abbiamo ...

Pallavolo – Modena presenta le nuove maglie CEV Champions League : presenti Christenson e Rossini : Questa mattina, presso il PalaPanini, l’Azimut Leo Shoes Modena ha presentato le nuove maglie CEV Champions League, presenti Christenson e Rossini Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione delle nuove maglie che Azimut Leo Shoes Modena indosserà nella CEV Champions League che inizierà giovedì sera a Civitanova contro Cucine Lube. Durante la conferenza erano a disposizione dei media il Dg Andrea ...

Disponibile Parallels Toolbox 3 per Mac - ora con Dark Mode e nuove funzioni - : Il 'World Time' consente di visualizzare in una schermata l'orario in varie località del mondo, utile per chi lavora con colleghi in varie parti del mondo. La funzione 'Hidden Files' permette di ...