Juve | Ronaldo ritrova Zidane a Dubai

Boban : 'Con Ronaldo la Juventus è la favorita per la Champions' : ' Bisogna che la Fifa si riprenda il calcio e che il calcio sia nella Fifa, che non si parli solo di business e politica. E' stata questa la chiave della campagna di Infantino come presidente '. La ...

Cristiano Ronaldo stupisce anche la Juventus - : 'Quando tutti vedono che il migliore del mondo arriva un'ora prima agli allenamenti e se ne va un'ora dopo, come puoi fare di meno ? Diventa una sfida per tutti'. La caratteristica che ha colpito di ...

Effetto Cristiano Ronaldo - Boban esalta il colpo della Juventus : “E’ ridicolo pensare che si possa comprare un giocatore solo per il suo valore commerciale, sarebbe la vittoria del business sul Calcio”. Sono le dichiarazioni riportate da Zvonimir Boban, ex capitano della Croazia e oggi vicesegretario generale della FIFA, nel corso del suo intervento dal palco del Globe Soccer a Dubai. “Certo oggi il calcio è anche business, ma bisogna ricordarsi che quello che conta è la magia ...

Il blitz di Cristiano Ronaldo - incontro a Dubai con l’allenatore della Juventus per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI] : L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in compagnia di Georgina, il ...

Juventus - Paratici : "Cristiano Ronaldo il migliore della storia" : Dopo Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri , Record completa il trittico Juventus con un'intervista anche a Fabio Paratici : "La Juve è sempre stata un grande club ma con l'arrivo di CR7 il livello ...

Boban : 'Juve da Champions con Ronaldo. Pjanic simile a Modric' : Pjanic E MODRIC - 'Abbiamo fatto vedere a tutto il mondo il nostro talento, il nostro coraggio e sono orgoglioso che queste qualità siano venute fuori ai Mondiali' . Così Boban parlando del successo ...

Juventus - parte il 2019 e Cristiano Ronaldo vince subito : ... il momento-clou con la consegna degli ambìti Globe Soccer Awards in cui il 'marziano' Cristiano Ronaldo conquisterà il trofeo come Miglior Giocatore dell'Anno : si tratterà, per la cronaca, del suo ...

Juventus - Capodanno d'amore per Cristiano Ronaldo e compagni : le immagini sui social : Ieri, è stata una giornata di festa per tutto il mondo che ha dato il benvenuto al 2019 anche i giocatori della Juventus ne hanno appofittato per festeggiare il Capodanno in giro per il mondo. Molti di loro hanno condiviso le foto più belle su Instagram e soprattuto è stata l'occasione per condividere i festeggiamenti con le rispettive mogli e compagne. Cristiano Ronaldo ha passato la serata con la sua Georgina Rodriguez e il piccolo Cristiano ...

Top&Flop Juventus- Da Cristiano Ronaldo a Spinazzola : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : Record di punti nel girone d’andata e nessuna sconfitta incassata, con soli due pareggi ottenuti con Genoa e Atalanta: promossi e bocciati della prima metà di stagione in casa bianconera Una prima metà di stagione da record, 53 punti su 57 conquistati nel girone d’andata. Un primato assoluto per la Juventus, autentica dominatrice di questa Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Numeri pazzeschi, che descrivono la superiorità della ...

Juve - Paratici : 'Ronaldo una sfida per tutti. Champions? Non è sicura' : Quando tutti vedono che il migliore del mondo, direi il migliore nella storia, fa questo lavoro, arriva un'ora prima dell'inizio dell'allenamento e lascia un'ora dopo, come puoi fare un po' meno? Non ...

Buffon : “La finale con la Juve è da evitare. Avrei voluto giocare con Ronaldo” : Gianluigi Buffon?, dopo 19 anni di carriera alla ?Juventus?, d'accordo con la società ha deciso di cambiare aria. Vista l'età anagrafica non più verdissima (40 anni), tutti hanno creduto che il portiere fosse pronto a dare l'addio al calcio giocato e invece lui ha deciso di mettersi ancora in gioco. I motivi del suo approdo al PSG L'estremo difensore, ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della sera la sua nuova esperienza al ...

Juventus - Ronaldo non ci sta : l’attacco sul Pallone d’Oro : Stagione fino al momento importante per Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese sta trascinando la Juventus, al bianconero non è andata giù la mancata vittoria del Pallone d’Oro, ecco le dichiarazioni a Record: “Io non sono ossessionato dai premi individuali. La cosa più importante è aiutare la squadra a vincere. Il resto viene in maniera naturale. Stesso discorso per i record: non penso a batterli, ma a migliorare sempre ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e alcuni bianconeri si rilassano a Dubai - Bonucci a Courmayeur : Subito dopo la partita contro la Sampdoria, i giocatori della Juve hanno lasciato Torino per andare in vacanza. I bianconeri hanno scelto località molto differenti tra loro, c'è chi ha scelto il mare e chi invece la montagna. Un nutrito gruppo di calciatori della Juventus è volato a Dubai, si tratta di Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Joao Cancelo e Blaise Matuidi. Anche altri due juventini hanno scelto il sole e il mare e sono ...

Juve - Ronaldo : 'Lavoro per essere il migliore. Stupro? Accuse disgustose'. E dalle vacanze un post romantico : " Il cinque volte giocatore del mondo uscito quest'anno nonostante il trionfo della Champions League con Real vuoto, ha dovuto lasciare prima i suoi ex colleghi Luka Modric. Il croato ha vinto tutti ...