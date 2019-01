Reddito di cittadinanza | gira una bozza | andrà anche agli immigrati?

Reddito di cittadinanza - Gasparri : 'Garantito a 300.000 immigrati' : Il Reddito di cittadinanza è una misura economica molto attesa dai cittadini che stravolgerà, volente o nolente, il modo del lavoro in Italia. Nei mesi passati si è parlato molto della platea dei beneficiari, in particolare si è dibattuto se l'assegno dovesse andare anche agli stranieri e in quale misura. Inizialmente sia Salvini che Di Maio negarono che l'assegno potesse finire nelle tasche di cittadini stranieri, ma ora, dopo diverse critiche ...

Reddito di cittadinanza agli stranieri? Cosa dicono la bozza (e i vicepremier) A chi sarà dato : i dettagli sui requisiti : Nel testo di una bozza pubblicata il 31 dicembre vengono inclusi tra i potenziali destinatari della misura-bandiera dei 5 Stelle anche «i nuclei familiari di stranieri». Le parole dei vicepremier erano però andate in direzione opposta

Pensioni e Reddito di cittadinanza in LdB2019 : proseguono le polemiche sulle misure : Le ultime novità sulle Pensioni e sul welfare ad oggi 1 gennaio 2019 vedono arrivare nuove e forti dichiarazioni sia da parte della maggioranza che dall'opposizione in merito ai provvedimenti inseriti all'interno della legge di bilancio. Così, se da Lega e M5S si conferma la bontà delle iniziative di riforma del settore previdenziale, dall'opposizione si criticano fortemente le scelte dell'esecutivo, prospettando gravi conseguenze economiche per ...

Il Reddito di cittadinanza si potrà chiedere da aprile : ecco come - : In una prima bozza della norma, che prevede anche l'istituzione della pensione di cittadinanza, si afferma che il sostegno scatterà il mese successivo alla domanda. Due i percorsi possibili. Tra i ...

Reddito di cittadinanza - ecco i dettagli : al via da aprile - partecipa tutta la famiglia Pensioni - figli e bonus : cosa cambia : Partirà ad aprile e potrà essere elargito per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile dopo una sospensione. Sarà coinvolta nella valutazione tutta la famiglia: il Reddito massimo del nucleo non dovrà superare i 12.600 euro

Reddito di cittadinanza - introdotti nuovi paletti che escludono un milione di famiglie : Il Reddito di cittadinanza è la misura economica più attesa da molti italiani in stato di necessità economica, l'introduzione di un nuovo paletto però escluderà molti beneficiari. Oltre all'Isee e alle limitazioni sulla cilindrata di eventuali auto e moto possedute, ora arriva anche la valutazione del Reddito annuo familiare. I nuclei che beneficeranno della manovra saranno in totale 1,375 milioni per una spesa complessiva di sei miliardi di ...

Reddito di Cittadinanza : la bozza prevede nuove limitazioni ai beneficiari : Il Reddito di Cittadinanza è stato uno dei punti chiave della campagna elettorale del M5S. Fin da subito è stato chiarito che, come avviene in altri paesi europei, la misura non prevede un Reddito erogato solo in base al fatto di essere cittadini italiani ma sarà determinante la volontà di trovare lavoro. Similmente all'indennità di disoccupazione, infatti, la misura prevede che Centri per l'Impiego, che saranno oggetto di una riorganizzazione, ...

