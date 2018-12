J-Ax attacca Salvini | Sogno un mondo senza di lui

ilgiornale

(Di martedì 1 gennaio 2019) Anche J-Ax ha i suoi propositi e sogni per il 2019 che verrà. Uno su tutti: "Vorrei per lui (il figlio, ndr) unguerra einquinamento. E".Anche a Capodanno il cantante e rapper italiano non manca di tornare all'attacco del ministro dell'Interno. "Ancora mi stupisco dell'interesse che c'è attorno a quello che io penso, per esempio sui temi della politica - dice - Perché in teoria dovrebbe essere rimasto qualcuno a fare opposizione e a dire certe cose. Ma a quanto pare non c' è più nessuno. O, forse, è come riconoscere che chi c' è ha meno credibilità di J-Ax...".Insieme a J-Ax, anche altri rapper, come Salmo e Gemitaiz, sono finiti nel mirino del leader della Lega che nei suoi discorsi rivolge loro calorosi "bacioni". Non c'era però la sua foto nella campagna social "lui non ci sarà" in riferimento alla manifestazione della Lega che si è svolta a Roma. "Si ...