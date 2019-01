Botti | grave donna per un razzo a Benevento Ragazzo perde la mano a Bardonecchia 

Botti - grave un ragazzo nel milanese. Un altro perde mano a Bardonecchia. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Festa nelle piazze di tutta Italia per l'inizio del nuovo anno. Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all'uso dei Botti. In particolare in provincia di Milano un giovane...

Botti - grave un ragazzo nel Milanese. 37 feriti a Napoli : Niente morti, ma decine di feriti. Nonostante i divieti e gli appelli alla responsabilità, anche stavolta nella notte di Capodanno si contano le vittime dei Botti. La situazione più grave è a Cesate (Milano), dove un giovane di 23 anni è rimasto ferito gravemente poco dopo la mezzanotte. Un grosso petardo gli sarebbe scoppiato tra le mani dilaniandogli la destra e compromettendo seriamente anche la sinistra. Ferite anche al viso e alla testa. ...

