Incendio nel Comasco | animali intrappolati tra fiamme

Notte di San Silvestro : Incendio nel porticciolo di Lavagna - 4 yacht a fuoco [FOTO] : 1/4 ...

Foggia - Incendio nella baraccopoli di Borgo Mezzanone : nessun ferito : L'incendio si è esteso su una superficie di circa trecento metri quadri, l'intervento per lo spegnimento delle fiamme e per la bonifica della zona è durato più di due ore. Tra il 30 ottobre ed il primo novembre scorsi si sono verificati altri due grossi incendi

Incendio danneggia cabina Enel - auto e tapparelle : black-out in un palazzo : BRINDISI - Un Incendio ha danneggiato una centralina dell'Enel, due auto e le tapparelle di un'abitazione. È accaduto intorno alle 23 di domenica 30 dicembre all'altezza del civico 17 di via ...

Francia : si aggrava il bilancio dell’Incendio nella periferia di Parigi - 4 morti : Si è aggravato il bilancio dell’incendio divampato ieri sera un’abitazione nella periferia di Parigi, a Bobigny. Forti citate da Le Figaro riportano 4 vittime: in precedenza si era parlato di 3 vittime, 2 bambine e una ragazza. L'articolo Francia: si aggrava il bilancio dell’incendio nella periferia di Parigi, 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

TG : due anziani morti nell'Incendio di un immobile a Romanshorn

Incendio nella notte in un capannone : bruciati quaranta quintali di sansa : OSTUNI - Due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Ostuni e l'altra del comando provinciale di Brindisi, hanno lavorato per circa quattro ore per spegnere un Incendio divampato nel ...

Allarme Incendio - nella notte - al "Burger King" di Borgo San Dalmazzo : intervento dei Vigili del fuoco : I Vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti, nella notte, per un Allarme incendio partito all'interno dello stabile che ospita uno dei punti della catena "Burger King". Una volta giunti sul posto, i ...

Incendio in una casa nell'Aretino : due morti e due feriti : Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, nell'Incendio di un appartamento a Padonchia, una frazione di Monterchi , Arezzo, . I morti sono due anziani mentre ...

Incendio in una casa nell'Aretino - morti 2 anziani : Tragico Incendio in provincia di Arezzo con due morti e due feriti per le fiamme divampate nella notte in un appartamento una frazione di Monterchi. Intorno alle 5 del mattino le fiamme hanno avvolto l'abitazione della frazione di Padonchia per cause ancora da chiarire. Due anziani sono deceduti e due donne di 27 e 56 anni sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasferite all'ospedale di Sansepolcro. Sul posto sono intervenuti i ...

Incendio in casa nell'Aretino : due anziani morti e due donne ferite - : Le fiamme sono divampate intorno alle 4:40 del mattino, in un'abitazione di Padonchia, frazione di Monterchi , Arezzo, . Le due persone ferite sono state portate in ospedale in codice giallo. Da ...

Incendio in casa nell'Aretino : due anziani morti e due donne ferite : Incendio in casa nell'Aretino: due anziani morti e due donne ferite Le fiamme sono divampate intorno alle 4:40 del mattino, in un'abitazione di Padonchia, frazione di Monterchi (Arezzo). Le due persone ferite sono state portate in ospedale in codice giallo. Da accertare le origini del rogo Parole chiave: ...

Varese - tenta di salvare la casa in fiamme : 49enne muore nell'Incendio : Ha tentato di salvare la sua casa in fiamme e purtroppo è morto nell'incendio. Salvi invece gli anziani genitori, che sono fuggiti subito. Stefano Amicarelli, 49 anni, geometra e fratello del ...

Rogo nel Monte Serra - fermato il presunto piromane : sarebbe un volontario dell'antIncendio : La sera del 24 settembre ebbe inizio un incendio sul Monte Serra, nel pisano. Il Rogo divampò per giorni per essere poi definitivamente domato nei primi giorni di ottobre. Adesso, dopo più di due mesi, è stato fermato un volontario dell'antincendio boschivo, Giacomo Franceschi, che era anche uno dei cinque sospettati iniziali. Il devastante Rogo Erano passati esattamente due mesi dagli incendi che avevano devastato la Grecia, che anche in Italia ...

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : “Emessi più Benzo Pirene e Pcb che nel rogo di Pomezia” : L’Incendio di Pomezia, divampato all’interno del deposito di rifiuti EcoX nel maggio 2017, ha avuto caratteristiche diverse rispetto a quello del Tmb Salario “perché il materiale in combustione era molto diverso: Imballaggi in plastica a Pomezia, rifiuti indifferenziati al Tmb Salario. A Pomezia si è dunque prodotta più diossina, al Tmb Salario invece più Benzo Pirene e Pcb“. Inoltre, il rogo di Pomezia è stato più esteso ...