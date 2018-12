Governo | Salvini su fake web sua morte ' Mi allungano la vita' Fi ' Episodio gravissimo'

Salvini : nei prossimi mesi il Governo non rischia : "Di certo l'Italia chiederà un commissario che si occupi di economia o di lavoro o di agricoltura, non di filosofia". Sulla possibilità che sia Alessandro Di Battista, "lui sta girando il mondo ed è ...

I prossimi passi del Governo - nell'intervista di Salvini al Corriere : "Ora legittima difesa e autonomia regionale". Il vice premier Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera, traccia le linee dei prossimi interventi che il governo dovrà fare. "Subito le nuove riforme" spiega, sottolineando di non vedere pericoli per il governo". Il leader leghista sostiene di non temere contrasti con M5s sulle autonomie: "stiamo lavorando nei termini della Costituzione. Il 15 ...

Manovra - Camera vota fiducia : 327 sì. Via libera domani. Salvini : 'Non ci sarà rimpasto di Governo' : Tra polemiche e proteste alla Camera si vota la fiducia sulla Manovra. La seduta riprenderà alle 9 di domani. Il Pd diserta la prima chiama. La legge di bilancio entro il 31dicembre deve essere ...

Luigi Di Maio trema - quale Ministero vuole Matteo Salvini : rimpasto e fine del Governo? : Ma il retroscena di Repubblica sulle manovre dentro il governo , ufficialmente smentite, dopo l'incauta ammissione del premier Giuseppe Conte , punta i fari su una partita tutta politica tra Lega e ...

Manovra - il 2019 non promette nulla di buono per il Governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...

Sondaggi politici/ Salvini stacca il M5s : Pd-Berlusconi al 25% non 'fanno' un solo partito di Governo : Sondaggi politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega stacca M5s al 31,4%, Pd-Berlusconi insieme non fanno un singolo partito di Governo

Ultrà ucciso dopo la guerriglia - Il Governo : 'Ora stadi chiusi'. E Salvini dialoga con le curve : Un'iniziativa che per il sottosegretario è 'utile e urgente', perché 'tutti gli attori del mondo calcistico, che rappresentano un modello per i giovani sportivi, dovrebbero valutare più meditati e ...

Ultrà ucciso dopo la guerriglia - Il Governo : «Ora stadi chiusi». E Salvini dialoga con le curve : Poco dopo, interviene il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Chiede «un'inversione di rotta», la chiusura delle curve e degli stadi come alternativa alla sospensione delle ...

Financial Times ipotizza possibile caduta del Governo e i motivi del successo di Salvini : Sono ore in cui a tenere banco sulla scena politica è la colazione di Santo Stefano di Matteo Salvini. "Pane e nutella" postati mentre Catania tremava per effetto delle scosse prodotte dall'Etna. Un'associazione che, evidentemente, ha suscitato le ire delle opposizioni che, al momento, patiscono l'escalation del leader della Lega. Si, perché il 2018 è stato indubbiamente il suo anno. A raccontarlo sono principalmente i numeri, ma anche ...