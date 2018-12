Autostrade - Aumentano i Tutor | ora sono 31 le tratte coperte

quattroruote

: @DaniloToninelli - DanieleJacksons : @DaniloToninelli - alexf65 : Inutili e pericolosi. Ad andare così piano ci si distrae Autostrade - Aumentano i Tutor, ora sono 31 le tratte co… - FGarbarino : RT @UncemPiemonte: Con il 2019 aumentano le tariffe autostradali? Uncem: 'Bisogna bloccarli' - La Nuova Provincia Uncem: 'E' necessario blo… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Nuovientrati in servizio sulleitaliane. Dopo lo spegnimento dei dispositivi, per problemi legali, nellaprile scorso, e la loro parziale riattivazione nel corso dell'estate, questo mese di dicembre nestati aggiunti nove (del sistema Sicve PM), per un totale di 31 tracciati coperti dal grande fratello che monitora la velocità media dei veicoli.Leinteressate. I nuovi strumenti per il controllo del traffico si trovano sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure, nel Savonese, su entrambe le carreggiate, su dueconsecutive della carreggiata nord dell'A7 Milano-Genova (Busalla-Ronco Scrivia e Ronco Scrivia-Isola del Cantone), sulla A26 Voltri-Gravellona Toce, nel tratto che inizia a Masone, in direzione nord verso Broglio e direzione sud a Massimorisso, sulla A13 Bologna-Padova, nel primo tratto verso ...