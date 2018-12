Aumento pedaggi A24-A25 | protesta sindaci

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 31 dicembre 2018) L'Aquila - "Gli aumenti deiautostradali saranno un colpo mortale per i nostri territori, non ci fermeremo a questo presidio, la lotta andrà avanti, da domani mattina, primo dell'anno". Sit-in di una cinquantina di amministratori di Lazio e Abruzzo, tra cui molti, al casello L'Aquila ovest dell'A24 percontro gli aumenti, circa il 19%, deisulle autostrade A24 e A25, non ancora bloccati dal ministero per Infrastrutture e Trasporti. I manifestanti hanno bloccato alcuni minuti il casello. Non ci fermeremo a questo presidio, la lotta andrà avanti, a partire da domani" ha urlato al megafono il sindaco di Carsoli (L'Aquila) Velia Nazzaro, una dei promotori della mobilitazione scattata a inizio anno dopo l'di circa il 13%. Quella di oggi è l'ennesima azione diche in ...