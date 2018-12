Manovra | la carica delle micronorme | dalla tassa sui cercatori di funghi ai birrifici

Manovra - Dell'Orco : 6 mila euro per auto elettriche e 5 mln per colonnine ricarica : Si continua a parlare di ecotassa , parte integrante della Manovra . Secondo le ultime dichiarazioni di Michele Dell'Orco , Sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarebbe pronta la "...

E parte lo scaricabarile : 'E' colpa del governo. No di quelli di prima'. Ora rischi sui numeri della Manovra : 'Il vecchio governo non ha fatto ripartire l'economia, quello che invece stiamo facendo ora con interventi espansivi' dice Di Maio. Immediate le repliche del Pd. Per Martina l'economia è ferma perché il governo è incapace. E da FI Brunetta rincara: 'Questo esecutivo è bugiardo' -