La Cassazione su omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza

La Cassazione sui fatti di piazza San Carlo a Torino : “ipotesi omicidio preterintenzionale” : La Cassazione si è espressa sui fatti di piazza San Carlo a Torino, omicidio preterintenzionale il reato contestato alla cosiddetta banda dello spray La quinta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la validità dell’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale per i fatti accaduti la sera del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. ...

A Piazza San Carlo è stato omicidio preterintenzionale - Cassazione respinge ricorso : La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'ipotesi d'accusa formulata dai pm torinesi per i fatti di Piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017 in occasione della finale Champions tra Juve e Real Madrid che causarono la morte di Erika Pioletti e il ferimento di altre 1500 persone. Per i pm il gruppo spruzzava spray urticante nelle manifestazioni affollate in modo da creare scompiglio e poter rubare indisturbato.Continua a leggere

Omicidio Yara - Cassazione : “piena coincidenza” Dna Ignoto 1 e Bossetti : Omicidio Yara, Cassazione: “piena coincidenza” Dna Ignoto 1 e Bossetti Nelle motivazioni si ribadisce che i numerosi esami hanno collegato “il profilo genetico di Ignoto 1, rinvenuto sulla mutandine della vittima, e quelle dell'imputato”. L'evidenza scientifica, spiega la Corte, ha "valore di prova piena". Ribatte anche a ...

Riccardo Magherini - Cassazione assolve i tre carabinieri accusati di omicidio colposo : La quarta sezione penale della Cassazione ha assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la morta di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Il collegio ha disposto l’annullamento della sentenza d’appello perché “il fatto non costituisce reato“. Il sostituto pg della Cassazione Felicetta Marinelli, aveva chiesto di confermare la condanna per omicidio colposo nella sua requisitoria davanti alla IV ...

