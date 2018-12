Auto precipita in una scarpata | i feriti non sono gravi Cronaca del Nord Ovest

Sbaglia la manovra - precipita con l'Auto nel fiume e muore annegato : Un uomo di 76 anni residente alla Guizza è morto oggi, 25 dicembre, verso le 12 finendo nel fiume Bacchiglione , a Padova, con la propria auto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, mentre faceva ...

Precipita con l’Auto in un dirupo : Simone muore a 34 anni : Simone Mostacci, un uomo di 34 anni di Collarmele, in provincia de L'Aquila, è morto questa mattina dopo essere Precipitato dal dirupo di colle Felicetta con la sua auto.Continua a leggere

India : Autobus precipita nel canale - almeno 25 morti :

USA - TRENO MERCI DERAGLIA IN GEORGIA/ Vagoni precipitano su Autostrada : rischio esplosione - residenti evacuati - IlSussidiario.net : Usa, TRENO MERCI DERAGLIA in GEORGIA: una trentina di Vagoni sono precipitati sull'autostrada sottostante il ponte coi binari. Area evacuata.

Usa - deraglia treno carico di gas : i vagoni precipitano sull'Autostrada : Grave incidente ferroviario in Georgia, negli Stati Uniti , dove un treno è deragliato su un ponte mentre attraversava un'autostrada. Decine di vagoni sono caduti sulla highway. Secondo quanto ...

Usa - deraglia un treno : decine di vagoni precipitano sull’Autostrada in Georgia. Evacuata una cittadina : Un treno che trasportava propano è deragliato a Byromville, nel centro della Georgia, e fra 15 e 30 carrozze sono cadute dal ponte sulla Highway 90 su cui il convoglio viaggiava. Lo riportano i media locali, che non riferiscono di vittime. È stata ordinata l’evacuazione dell’intera cittadina di Byromville, che conta poco più di 500 abitanti. L'articolo Usa, deraglia un treno: decine di vagoni precipitano sull’autostrada in Georgia. ...

Perù sotto shock - l’Autobus di una squadra studentesca precipita in un burrone : 8 morti [DETTAGLI] : Altra tragedia che sconvolge il mondo del calcio. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in Perù in un incidente stradale, l’autobus trasportava una squadra studentesca, la notizia è stata resa nota direttamente dal Ministero degli Interni peruviano. Sei dei morti sono calciatori tra gli 11 ed i 14 anni della squadra Under 15, il club si stava recando a Chachapoyas per un torneo regionale, morto anche l’autista. Secondo fonti ...