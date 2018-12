Madre Belardinelli : riposi in pace : 18.53 "Sono la mamma di quel ragazzo morto negli scontri tra ultras, leggo che era un delinquente, i telegiornali lo dicono, i social lo dicono, ma io sono sua Madre, quella che l'ha tenuto tra le braccia con amore e visto crescere". Così su Facebook la mamma di Daniele Belardinelli, il tifoso morto durante gli scontri prima di Inter-Napoli fuori da San Siro."Non lo giustifico -scrivema vi chiedo da Madre di lasciarlo in pace da adesso, che ...

