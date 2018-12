Inter | Keita ripora la vittoria | 1-0 contro l' Empoli

Empoli-Inter 0-1 - decide un gol di Keita : EMPOLI - L'Inter torna alla vittoria in trasferta dopo quattro partite e consolida il terzo posto con l'1-0 di Empoli, firmato da Keita nella ripresa. Che la rete sia arrivata dal senegalese Keita ...

Inter - che giornata per Keita : gol e messaggio anti-razzismo : Keita Baldé ha voluto spendere qualche parola d’affetto per il compagno di Nazionale Koulibaly dopo i fatti relativi all’incontro tra Inter e Napoli “Koulibaly è mio fratello, giochiamo insieme in Nazionale, le cose che devo dirgli gliele dico al telefono personalmente. Queste cose non possono succedere al giorno d’oggi, il calcio è bello non bisogna fare cose cattive né insultarsi“. Lo dice l’Interista ...

Inter - Spalletti : "Vittoria giusta - Keita ragazzo splendido e a Nainggolan vogliamo bene" : "Vittoria fondamentale e giusta". Spalletti definisce così il successo dell 'Inter a Empoli. "Sono partite che possono mettersi male se non le affronti nel modo giusto. Nel primo tempo non siamo stati ...

Serie A - l'Inter vince a 1-0 a Empoli grazie a Keita. Ok la Roma - pari per la Lazio : Dopo l'anticipo delle 12:30 che ha visto la vittoria con il brivido della Juventus sulla Sampdoria, la 19esima giornata di Serie A è proseguita con altre sette partite alle ore 15 con l'Inter di ...

Empoli-Inter 0-1 - Keita gol : Spalletti torna a vincere fuori casa dopo 2 mesi : Empoli-Inter 0-1, cronaca e tabellino Serie A, la classifica Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Keita-gol : Empoli-Inter 0-1 1-1 : il Torino ferma la Lazio La Roma risale | Classifica : Il capitano nerazzurro isolato e imbrigliato dalla manovra toscana: risolve il senegalese e i lombardi si confermano al terzo posto

Empoli-Inter 0-1 : basta Keita per chiudere l'anno in bellezza. Nainggolan di nuovo in campo : L'Inter batte l'Empoli per 1-0 in trasferta grazie a un gol di Keita. Nainggolan subentra nella ripresa. LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 16:55

Empoli-Inter 0-1 - le pagelle : Keita il migliore : Si è concluso poco fa il match del 'Castellani', tra Empoli ed Inter: il risultato ha visto il successo dei nerazzurri per 1-0, grazie al gol vittoria messo a segno da Keita Balde al 72'. Con questa vittoria, i nerazzurri salgono a trentanove punti, portandosi a meno due dal Napoli, in attesa del match che gli azzurri giocheranno in casa contro il Bologna alle ore 18. I toscani restano a quota sedici punti, a più tre proprio dai rossoblu, ...

VIDEO Empoli-Inter 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Keita la risolve nel finale! : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 1-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019, l’ultimo turno del girone d’andata. I nerazzurri hanno faticato a imporsi al Castellani e sono riusciti a risolvere la contesa al 72′ grazie a una bella rete di Keita Balde che ha trascinato gli uomini di Spalletti verso un nuovo successo dopo quello ottenuto contro il Napoli. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Empoli-Inter 0-1 - Keita blinda il terzo posto Parma ko : la Roma risale : Il capitano nerazzurro isolato e imbrigliato dalla manovra toscana: risolve il senegalese e i lombardi si confermano al terzo posto

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...

Rissa Insigne-Keita - scintille durante il match tra Inter e Napoli : Koulibaly applaude Mazzoleni [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...

Inter (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Luciano Spalletti Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, De Paul. All. Davide Nicola