Anci: rischio più tasse, meno servizi

"Il periodo dei tagli era finito e ci aspettavamo che ci restituissero 560milioni,che non sono arrivati. Per questo alcuni sindaci dovranno aumentare lee altri dovranno tagliare i". Lo sostiene il presidente dell'e sindaco di Bari,Decaro,commentando la Manovra. "Nel 2018 abbiamo avuto problemi nel rapporto con il governo,che per fortuna abbiamo superato sulle periferie. Ma ci sono problemi nella gestione dei bilperché alcuni impegni non sono stati mantenuti", spiega Decaro.(Di sabato 29 dicembre 2018)