Sarri | «In Italia c’è un problema razzismo | soprattutto con Napoli»

(Di sabato 29 dicembre 2018) Maurizioha parlato di Inter-e del caso Koulibaly. Lo ha fatto nel corso della conferenza stampa alla vigilia del turno di Premier League.«Inci sono problemi col, soprattuto con il. Ci siamo fermati in due partite: Lazio-e Sampdoria-. Sono molto dispiaciuto per Koulibaly perché è un uomo meraviglioso. Mi spiace tanto per quello che gli è successo e penso che insi possa fare di più per questo tipo di».L'articolo: «Inc’è uncon» ilsta.