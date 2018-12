Elisa | Marco Mengoni e Vasco Rossi alla guida della classifica Earone dei più trasmessi

optimaitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018)no l'ultimadel 2018. La regina indiscussa è, con il nuovo singolo ancora in vetta da 8 settimane. Se piovesse il tuo nome è il brano più trasmesso in radio in Italia.Il brano, certificato singolo d'oro, è il primo estratto dal disco Diari aperti, rilasciato lo scorso 26 ottobre per Island Records e certificato disco d'oro per aver superato le 25.000 copie vendute. La cantautrice si conferma per l'ottava settimana consecutiva la più ascoltati in radio con il pezzo scritto per lei da Calcutta, Dario Faini e Vanni Casagrande. Con Calcutta,ha voluto realizzare una seconda versione del pezzo: Se piovesse il tuo nome è disponibile in digital download e in free streaming anche in duetto con lui mentre in radio è disponibile la solo version di.Lo seguono i brani die di...