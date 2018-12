Volley | quando torna a giocare Ivan Zaytsev? Lo Zar fermo dopo la pallonata a un occhio

Volley - Mondiale per club 2018 : Trento e Civitanova in semifinale - quando si giocano? Data - programma - orari e tv. Possibile derby italiano! : E’ un Mondiale per club 2018 da sogno per l’Italia. Alle Final Four di Czestochowa (in Polonia) si sono qualificate la Lube Civitanova e l’Itas Diatec Trento ed ora la possibilità di vedere un derby azzurro in semifinale o finale è un’ipotesi molto probabile. Trento e Civitanova, affronteranno nell’ultima giornata della fase a gironi rispettivamente i polacchi dell’Asseco Resovia e i russi del Fakel Novy Urengoy. In ...

Volley femminile - Preolimpico Tokyo 2020 : quando si gioca? Calendario - date - programma e avversarie dell’Italia : I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno nel weekend del 2-4 agosto per quanto riguarda il Volley femminile. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta (Giappone escluso, già ammesso di diritto) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le sei vincitrici staccheranno il pass per i Giochi mentre tutte le altre saranno rimandate ai rispettivi tornei ...

Volley - Preolimpico Tokyo 2020 : quando si gioca? Calendario - date - programma e avversarie dell’Italia : I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno nel weekend del 9-11 agosto per quanto riguarda il Volley maschile. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta (Giappone escluso, già ammesso di diritto) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le sei vincitrici staccheranno il pass per i Giochi mentre tutte le altre saranno rimandate ai rispettivi tornei ...

Volley - Europei 2019 : il calendario completo. Quando si gioca? Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputeranno dal 12 al 29 settembre e per la prima volta nella storia verranno ospitati da ben quattro Nazioni differenti con la partecipazione di 24 squadre (contro le 16 delle ultime edizioni). Francia, Slovenia, Belgio, Olanda organizzeranno la massima rassegna continentale che è già entrata di diritto nella storia di questo sport. Gli atti conclusivi dell’evento si svolgeranno ...

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario completo. Quando si gioca? Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2019 di Volley femminile si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre e per la prima volta nella storia verranno ospitati da ben quattro Nazioni differenti con la partecipazione di 24 squadre (contro le 16 delle ultime edizioni). Turchia, Ungheria, Polonia, Slovacchia organizzeranno la massima rassegna continentale che è già entrata di diritto nella storia di questo sport. L’Italia è già qualificata e cercherà di essere ...

Volley - quando tornerà in campo l’Italia? Appuntamento al 2019 : tra Europei - Nations League e qualificazioni olimpiche. Il calendario e le date : Si sono concluse sei settimane di grande pallavolo con la disputa dei due Mondiali, prima quello maschile tra Italia e Bulgaria vinto dalla Polonia e poi quello femminile in Giappone conquistato dalla Serbia. Lo spettacolo non è mai mancato e ci siamo divertiti in coda a un’estate che era già stata ricca per le varie formazioni visto che si era disputata anche la Nations League, il torneo itinerante che prevede 5 tappe per ogni squadra che ...

Volley - quando tornerà in campo l’Italia? Appuntamento al 2019 : tra Europei - Nations League e qualificazioni olimpiche : Si sono concluse sei settimane di grande pallavolo con la disputa dei due Mondiali, prima quello maschile tra Italia e Bulgaria vinto dalla Polonia e poi quello femminile in Giappone conquistato dalla Serbia. Lo spettacolo non è mai mancato e ci siamo divertiti in coda a un’estate che era già stata ricca per le varie formazioni visto che si era disputata anche la Nations League, il torneo itinerante che prevede 5 tappe per ogni squadra che ...

Dove vedere Italia-Serbia - finale Mondiale Volley 2018 : quando si gioca - a che ora : quando si giocherà la finale dei Mondiali di Volley femminile tra Italia e Serbia? Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo atto del torneo iridato giapponese, con le ragazze terribili di Mazzanti che sognano uno storico bis dopo quello di 16 anni fa. L'ultimo ostacolo è rappresentato dalle ragazze serbe già incrociate nella Final Six, per quella che è stata l'unica sconfitta delle nostre portacolori.Continua a leggere