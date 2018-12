Meteo | ondata di gelo per Capodanno | neve anche in pianura per la Befana

caffeinamagazine

: Meteo: brutte notizie, l'atmosfera è impazzita! In arrivo una possibile ondata di Burian con gelo e neve! - tatianalazzari : Meteo: brutte notizie, l'atmosfera è impazzita! In arrivo una possibile ondata di Burian con gelo e neve! - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #meteo confermata ondata di #freddo entro la #befana, tornerà la #neve anche in #pianura - Teknospina : Meteo: ATMOSFERA impazzita, si rischia un nuovo 1985. SIGNIFICATO e CONSEGUENZE dirette sull'ITALIA -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) “Dal giorno di Santo Stefano e almeno fino a domenica 30 dicembre l’alta pressione dominerà incontrastata tutto il Paese con tempo stabile, soleggiato e temperature nella media del periodo. Tra l’ultimo dell’anno einvece è possibile l’irruzione di aria gelida di origine siberiana con conseguente crollo delle temperature”. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito il.it l’aveva preannunciato.Come sempre, avevaricordato che si trattava di proiezioni sul medio-lungo periodo, quindi suscettibili di variazioni ma a quanto pare dopo un mese di dicembre caratterizzato da giorni gelidi e nevicate a bassissima quota, ma in un clima generale tutto sommato tiepido, in cui l’alta pressione ha fatto sentire la sua presenzanei giorni di festa, il tempo sta per cambiare. E le temperature per crollare. Se il Natale 2018 è stato soleggiato e non troppo rigido, per ...