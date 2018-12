Siria | raid aereo israeliano avvenuto mentre si atterravano aerei di linea

Raid Siriano contro "nemici" a Damasco : 23.36 Le difese anti-aeree dell'Esercito siriano hanno aperto il fuoco contro non meglio precisati 'obiettivi nemici in volo', intercettandoli vicino all'aeroporto della capitale siriana, Damasco. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Sana. Non si precisa la nazionalità dei 'nemici'. Secondo testimoni citati da media arabi, sarebbero state udite due forti esplosioni nella zona.

Siria : raid aerei contro ribelli dopo presunto attacco gas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : ong - 43 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - BEIRUT, 16 NOV - Almeno 43 persone, per lo più donne e bambini, sono rimasti uccisi in un bombardamento della coalizione a guida Usa contro una delle ultime roccaforti dell'Isis nell'est della ...

Siria : ong - 43 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - BEIRUT, 16 NOV - Almeno 43 persone, per lo più donne e bambini, sono rimasti uccisi in un bombardamento della coalizione a guida Usa contro una delle ultime roccaforti dell'Isis nell'est della ...

In Siria ancora vittime civili per i raid della coalizione americana - : La coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha bombardato con l'aviazione il villaggio di al-Bukaan nell'est della provincia Siriana di Deir-ez-Zor: 40 civili sono rimasti uccisi, riferisce ...

Siria : ong - 18 civili morti in raid Usa su Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : ong - 18 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Almeno 18 civili, tra i quali 8 minori, sono stati uccisi in raid aerei compiuti dalla Coalizione anti-Isis a guida americana nell'est della Siria, secondo quanto riferito dall'...

Siria : ong - 18 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Almeno 18 civili, tra i quali 8 minori, sono stati uccisi in raid aerei compiuti dalla Coalizione anti-Isis a guida americana nell'est della Siria, secondo quanto riferito dall'...

Siria - raid della coalizione internazionale fa 15 vittime tra i civili a Hajin - : L'agenzia d'informazione statale Siriana SANA ha riferito di almeno 15 civili morti durante un'attacco aereo della coalizione internazionale a guida statunitense nella città di Hajin, nella provincia ...

Siria : raid Usa su una moschea - morti : ANSAmed, - BEIRUT, 22 OTT - E' di "decine di civili" uccisi il bilancio di bombardamenti aerei compiuti venerdì scorso su una moschea da parte della Coalizione anti-Isis a guida Usa nell'est della ...