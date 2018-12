Milano | le aperture di mostre e musei tra Natale e Capodanno

meteoweb.eu

(Di martedì 25 dicembre 2018) Dalledi Palazzo Reale a quelle del Mudec; dal Pac fino a Palazzo Marino: la proposta artistica disi conferma ricca e accessibile anche durante le festività natalizie e fa della nostra città una meta attrattiva non solo per chi resta ma anche per i sempre più numerosi turisti che sceglieranno il capoluogo lombardo per trascorrere le proprie vacanze.Ledi Palazzo Reale, PAC e MuDeC resteranno aperte tutti i giorni, con i seguenti orari: lunedì 24 dicembre: dalle 9.30 alle 14.30 ledi Palazzo Reale e del PAC, dalle 9.30 alle 14.00 quelle del MuDeC; martedì 25 dicembre: dalle 14.30 alle 18.30 ledi Palazzo Reale e del PAC, dalle 14.30 alle 19.30 ledel MuDeC; mercoledì 26 dicembre: tutte le(Palazzo Reale, PAC e MuDeC) con il consueto orario; lunedì 31 dicembre: dalle 9.30 alle 14.30 ledi Palazzo Reale e PAC; dalle 9.30 alle ...