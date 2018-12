Milan | casting centrocampo | Duncan | Veretout e Baselli nel mirino

Casting per 'Sandrino - Il Film' di Pasquale Caprì e per un corto da girare a Milano : Sono aperti i Casting per la ricerca di figure varie per Sandrino - Il Film, con cui si vuole portare nelle sale cinematografiche il personaggio di Sandrino, creato dall'attore comico Pasquale Caprì e che rappresenta lo stereotipo del reggino medio. Sono inoltre aperte le selezioni anche per la ricerca di attori e comparse (sia generiche che con battute e dialoghi) per la realizzazione di un interessante cortometraggio. Selezioni per Sandrino - ...

Casting per due cortometraggi da girarsi a Firenze e a Milano : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di due interessanti cortometraggi, che verranno prodotti uno da Fair Play e l'altro da Veleno Production. Le riprese verranno effettuate in entrambi i casi agli inizi del prossimo anno, rispettivamente a Firenze e a Milano. Un corto prodotto da Fair Play Per la realizzazione di un cortometraggio di genere thriller-psicologico si selezionano attori e attrici. Le ...