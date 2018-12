F1 | Daniel Ricciardo | “Ho perso il confronto con Verstappen perché la mia macchina aveva

F1 - Daniel Ricciardo : “Andare via dalla Red Bull non è stato facile ma ora la mia mente è libera” : L’australiano Daniel Ricciardo è stato protagonista nell’annata di una delle manovre di mercato più sorprendenti nel Circus della Formula Uno. Il suo passaggio dalla Red Bull alla Renault ha stupito tutti anche per il rischio concreto per lui di dover soffrire, almeno inizialmente, con una monoposto non all’altezza delle sue aspettative di base, ovvero per vincere le gare. In attesa di provare la nuova vettura e scendere in ...

F1 - Horner saluta Daniel Ricciardo : “un piacere averlo in squadra - ad Abu Dhabi abbiamo puntato allo… shoey” : Il team principal della Red Bull ha parlato dell’addio del pilota australiano, elencandone le numerose qualità L’avventura di Daniel Ricciardo con la Red Bull è terminata dopo cinque anni, un periodo lungo caratterizzato da momenti positivi e altri negativi. photo4/Lapresse I successi non sono mancati nemmeno, ultimo quello di Monaco che ha regalato all’australiano e alla sua squadra momenti che mai dimenticheranno nel ...

La grande festa Red Bull per salutare Daniel Ricciardo : Venerdì Daniel Ricciardo ha salutato il team Red Bull con un’ultima visita alla factory di Milton Keynes. Come sapete, dopo il GP di Ungheria l’australiano ha preso la decisione choc di passare alla Renault nel 2019, rifiutando il rinnovo con la squadra di cui fa parte dal 2008, quando entrò nello junior programme, passando poi alla […] L'articolo La grande festa Red Bull per salutare Daniel Ricciardo sembra essere il ...

F3 - incontro inatteso per Sophia Floersch : in aeroporto spunta… Daniel Ricciardo [FOTO] : La pilota tedesca ha incontrato Daniel Ricciardo in aeroporto prima di tornare a casa, postando sui social la foto insieme all’australiano Un incontro tanto inatteso quanto speciale, Sophia Floersch ha lasciato con il sorriso l’aeroporto di Dubai dove ha incontrato niente meno che Daniel Ricciardo. La pilota tedesca, in attesa di tornare in Germania dopo l’incidente di Macao e la successiva operazione, ha visto il driver ...

F1 – L’ultima volta di Ricciardo in Red Bull - Daniel schietto : “niente di emozionante - avrei voluto festeggiare con uno shoey” : Daniel Ricciardo commenta la sua ultima gara in Red Bull: dall’anno prossimo il pilota australiano correrà per il team Renault Il campionato di F1 termina com’è giusto che sia e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul circuito di Yas ...

F1 – La Red Bull di Ricciardo quasi perfetta nelle Fp2 - Daniel speranzoso : “la vittoria? Potrebbe starci” : Daniel Ricciardo commenta il suo venerdì di prove libere sul circuito di Yes Marina, l’australiano della Red Bull pronto a disputare il Gp di Abu Dhabi Nell’ultimo weekend del campionato mondiale 2018 di Formula Uno a prevalere durante le seconde prove libere del venerdì è stato Valtteri Bottas. Ad un veloce e sorprendete finlandese sono seguiti in classifica Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Dietro di loro il campione del ...

F1 - piove sul bagnato per Daniel Ricciardo : l’australiano penalizzato di cinque posizioni in Brasile : Ennesima doccia fredda per Daniel Ricciardo, il pilota australiano riceverà cinque posizioni di penalità sulla griglia del Gp del Brasile Brutte notizie per Daniel Ricciardo in vista del Gp del Brasile, la Red Bull infatti dovrà sostituire il turbo sul propulsore Renault dell’australiano, intervento che gli costerà cinque posizioni sulla griglia di partenza. photo4/Lapresse Ennesima mazzata per il driver di Perth, chiamato ad ...

F1 – Ricciardo esilarante : dopo la conquista della pole in Messico Daniel ‘ruba’ uno zaino Ferrari ad un tifoso [VIDEO] : Daniel Ricciardo unico nella sua simpatica: l’australiano della Red Bull ‘ruba’ lo zaino della Ferrari ad un tifoso in Messico e… Mentre la MotoGp festeggia la vittoria di Maverick Vinales al Gp d’Australia, la F1 deve attendere ancora qualche ora per scoprire chi si aggiudicherà il successo al Gp del Messico. Intanto, in casa Red Bull, si festeggia per la splendida doppietta in qualifica, con Daniel Ricciardo ...

F1 – Ricciardo in pole in Messico : team radio da urlo per Daniel [VIDEO] : Il pazzo team radio di Daniel Ricciardo in Messico: tutta la gioia dell’australiano della Red Bull in un urlo folle dopo la pole position Daniel Ricciardo rovina la festa di Max Verstappen in Messico, soffiandogli la pole position del 18° appuntamento della stagione 2018 di F1. L’australiano della Red Bull è il poleman della gara messicana, che andrà in scena domani sera, seguito in prima fila dal compagno di squadra olandese. ...

Daniel Ricciardo - GP Messico F1 2018 : “Una pole fantastica con un giro perfetto. Domani in gara sarà battaglia” : Daniel Ricciardo è al settimo cielo dopo aver centrato la pole position del Gran Premio del Messico di Formula Uno 2018. L’australiano si presenta ai microfoni di David Coulthard per le interviste di rito post-qualifiche con il suo solito enorme sorriso sulle labbra. Il portacolori della Red Bull non riesce a nascondere la sua gioia, dopo mesi davvero complicati. “Sono davvero felice per questa pole position che mi ripaga di tante ...

F1 - GP Messico 2018 : Daniel Ricciardo beffa Verstappen e centra la pole. Terzo Hamilton - quarto Vettel : Daniel Ricciardo centra la pole position del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e spegne i sogni del suo compagno in Red Bull, Max Verstappen, che voleva stabilire il nuovo record come detentore della pole più giovane della storia della classe regina. L’australiano riesce a superarsi nel finale arrivando a 1:14.759, beffano l’olandese per 26 millesimi. In seconda fila Lewis Hamilton (Mercedes) a 135, mentre è ...

F1 – Tra sacro e profano - Daniel Ricciardo in Messico mostra i suoi eccentrici calzini [FOTO] : Daniel Ricciardo, mai ordinario, durante un’intervista mostra i suoi eccentrici calzini dai disegni sacri Daniel Ricciardo ha mostrato in un’intervista un paio di calzini davvero particolari. Il simpaticissimo pilota della Red Bull, attualmente impegnato in Messico per il campionato mondiale di F1, ha alzato i suoi pantaloni ed ha fatto vedere l’eccentriche calze, contraddistinte da delle figure sacre. I disegnini sugli ...