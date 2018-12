Sciame sismico Etna | terremoti e eruzione in corso | vulcanologo dell’INGV spiega a

Etna - esplosioni e Sciame sismico 130 scosse in 4 ore a Catania : Una densa colonna di cenere si e' levata in cielo dall' Etna colpito nella mattinata della Vigilia di Natale da uno sciame sismico (iniziato alle 9.50 e proseguito per tutta la mattinata) con oltre 130 scosse alcune delle quali importanti di oltre 4 gradi della scala Ricther Segui su affaritaliani.it

L'Etna si risveglia alla Vigilia di Natale : aperta frattura eruttiva - Sciame sismico : Una frattura eruttiva si è aperta stamane sul L'Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal vulcano si alza una nube di cenere. L'aeroporto di Catania è regolarmente operativo. È in programma una riunione dell'unità di crisi dello scalo aereo.Sul L'Etna i sensori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato dopo le 9 uno sciame sismico di 130 ...

Continua lo Sciame sismico sul Vesuvio : nuova scossa nella notte : Una nuova scossa sismica, relativamente lieve e leggera, è stata registrata nella zona del cratere del vulcano Vesuvio dai sismografi del I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) dell'Osservatorio Vesuviano di Torre del Greco (Città Metropolitana di Napoli). Al momento, fortunatamente, non sono pervenute segnalazioni di danni a cose e/o persone. Il terremoto è stato percepito nitidamente in diversi comuni della provincia di ...

Napoli - nuovo Sciame sismico - Borrelli : 'Necessità di completare i piani di evacuazione' : Una notizia che senza ombra di dubbio non farà molto piacere a coloro i quali sono residenti nella zona di Napoli, in particolare chi si trova nelle vicinanze dell'area limitrofa al Vesuvio, perché un nuovo sciame sismico è in corso da ieri sabato 1 dicembre. Se nei giorni scorsi è stato l'esperto ingegnere termo-fluidodinamico Flavio Dobran a far preoccupare un po' su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri riguardanti il Vesuvio, ...