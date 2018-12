Juventus | contro l' Atalanta ci sarà un po' di turn-over | niente operazione per Cuadrado

Juventus - tre big in panchina contro l’Atalanta : Pjanic potrebbe rifiatare : La Juventus torna in campo mercoledì 26 dicembre alle 15 in un 'Atleti Azzurri d’Italia' che si avvia veloce verso il tutto esaurito. La domanda è sempre la stessa, riuscirà qualcuno a fermare la corazzata di Allegri, imbattuta in campionato dopo 17 turni, prima in classifica con otto punti di vantaggio sulla seconda e campione d’’inverno con ampio anticipo sulla fine del girone di andata? Ci proverà l’Atalanta di Gasperini, cliente sempre ...

Juventus - infortunio muscolare per Bernardeschi : Ronaldo contro l'Atalanta forse riposa : Per la Juve, quella di oggi, è stata una mattinata di lavoro alla Continassa. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, si allenerà anche alla vigilia di Natale e il 25 dicembre, visto che mercoledì i bianconeri saranno impegnati allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per sfidare l’Atalanta. La Juventus, per questo match, non avrà a disposizione Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino nel lavoro post partita in palestra ha ...

Serie A - sei squalificati per un turno. Atalanta contro la Juventus senza Toloi e Palomino : Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Live Juventus-Roma 0-0 c'è Schick contro Cristiano Ronaldo : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Juventus-Roma live dalle 20.30 : c'è Schick contro Cristiano Ronaldo : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Pronostici Serie A / Scommesse e quote : Juventus favoritissima contro la Roma - 17giornata - : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote per le partite in programma il 22 dicembre 2018 per la 17giornata del massimo campionato, le nostre favorite.

DI FRANCESCO ESONERATO?/ Roma - ultimo appello contro la Juventus : se perde è pronto il sostituto : Di FRANCESCO ESONERATO? Roma, ultimo appello contro la Juventus per il tecnico giallorosso: se perde è pronto il sostituto. La società ha già preso contatti

Juventus - la probabile formazione per la sfida contro la Roma : TORINO - Ecco la formazione che Allegri dovrebbe schierare questa sera per la sfida tra la Juve e la Roma , in programma alle 20.30 all'Allianz Stadium. Il modulo è il 4-3-3. Szczesny Allegri non ...

Juventus - il possibile undici contro la Roma : chance per Benatia - torna Bentancur : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. Massimiliano Allegri ha fatto tutte le prove tattiche per il match di domani e ha provato la formazione che schiererà domani sera. La Juventus, contro i giallorossi, dovrebbe presentarsi con il tradizionale 4-3-1-2 e i cambi riguarderanno soprattutto il centrocampo e la difesa. Infatti, negli altri reparti e in particolare in attacco il tecnico ...

Roma - Daniele De Rossi non convocato per la gara contro la Juventus : Daniele De Rossi non è stato convocato dal tecnico Eusebio Di Francesco per la gara della Roma contro la Juventus di domani sera Daniele De Rossi non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di campionato che domani vedrà i gialloRossi far visita alla Juventus a Torino. Assente il capitano sarà invece a disposizione Edin Dzeko. L’elenco dei convocati dal tecnico Eusebio Di Francesco: Olsen, Fuzato, Mirante, Karsdorp, ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

Cori contro il Napoli - squalificati 25 calciatori della Juventus U15 : E’ arrivata la stangata nei confronti dei calciatori della Juventus U15, sanzione relativa all’episodio dell’11 giugno al termine della semifinale contro il Napoli vinta 3-0 per le Final Four Scudetto ed al coro “Sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone!”. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con una ...

Juventus U15 - squalificati 25 calciatori per cori contro Napoli/ Video - insulti dopo le semifinali di giugno : arrivata la squalifica per 25 calciatori della Juventus Under 15 in seguito ai cori contro Napoli di discriminazione territoriale dello giugno.