Storia di Shim | l' atleta coraggiosa che svela la verità sugli allenatori violenti

(Di domenica 23 dicembre 2018) Quello moderno è un mondo che parla, che racconta, che protesta, che denuncia. Il web ha dato voce a tutti, anche in Corea, almeno in quella del Sud. Così le lacrime della campionessa olimpica di short track a Pyeonchang, la 21enneSuk-hee, mentre raccontava davanti alla corte del Tribunale di Seul gli anni di violenze subite dal coach Cho Jae-beom hanno commosso tutto il paese. “Mi ha picchiata sin da quando avevo 7 anni, in una occasione mi ha anche spezzato le dita, lasciandomi profondamente traumatizzata”.Le violenze del tecnico “sono aumentate” con l’età dell’. “Sempre più spesso mi ha percosso e mi ha aggredita verbalmente, mi ha anche colpita con una mazza da hockey e mi ha tirato delle palle di metallo, rompendomi la mano destra”.“Credevo di morire” La situazione è ...