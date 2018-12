Truffa e furto ad anziani - arrestati 2 partenopei in provincia dell'Aquila : L'Aquila - I Carabinieri della Stazione di Castel del Monte hanno tratto in arresto un 51enne (P. G.), e un 24enne (C. I.), entrambi provenienti da Napoli, per Truffa aggravata ai danni di una donna anziana del posto. L’operazione prende le mosse da una prima segnalazione al 112 da parte di un’anziana di Castel del Monte, che nella tarda mattinata di giovedì, riferiva di aver ricevuto sulla propria utenza fissa la telefonata di una ...