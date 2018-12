E con Bisio e Raffaele la squadra è completa

Sanremo 2019/ News e cast : Bianca Atzei con Gianluca Grignani - Bisio-Raffaele insieme a Claudio Baglioni? - IlSussidiario.net : A distanza di due mesi dall'inizio del Festival di Sanremo 2019, procedono le anticipazioni in riferimento al cast di questa nuova edizione della kermesse.

Sanremo 2019 - il toto-presentatori : in corsa Morandi - Incontrada - Bisio e Raffaele : Ormai la macchina organizzativa della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo ha cominciato a girare a pieno ritmo. Claudio Baglioni, interrotto il suo lungo tour per celebrare i 50 anni di carriera, si sta dedicando in questi giorni a completare tutte le caselle del cast dello spettacolo. Il cantautore romano, giunto alla seconda esperienza come direttore artistico della rassegna, è al lavoro non solo per selezionare i cantanti che ...

BOOM! Festival di Sanremo 2019 : Baglioni con Incontrada - Raffaele e Bisio verso la conduzione : Claudio Baglioni, Virginia Raffaele Una conduzione destinata a spiazzare, con ben due donne sul palco dell’Ariston ed un volto maschile. Claudio Baglioni starebbe pensando ad una soluzione originale per il Festival di Sanremo 2019. In queste ore si addensano i rumors sui presentatori della prossima kermesse: alcuni danno Gianni Morandi e Vanessa Incontrada in trattative con gli organizzatori della kermesse, altri ipotizzano i nomi di ...

Sanremo - Baglioni punta sul comico con Virginia Raffaele e Claudio Bisio : Una conduzione comica divisa tra l'estro di Virginia Raffaele e l'istituzionalità di Claudio Bisio, in mezzo il direttore artistico, pronto a trasformarsi in cantante, presentatore e quel che l'...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sul palco dell'Ariston? Le ultime indiscrezioni : FUNWEEK.IT - Dal 5 al 9 febbraio prossimo, almeno metà Italia si fermerà ogni sera per seguire il Festival di Sanremo 2019 , la cui direzione artistica - come sapete - è stata ancora affidata a ...

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada verso Sanremo 2019 - co-conduttori con Claudio Baglioni? : Claudio Bisio e Vanessa Incontrada verso Sanremo 2019? Da ore ormai sul web non si parla di altro ma per ora è solo un'indiscrezione. La voce parte da TVzoom, il primo ad intercettare la voce sul possibile conduttore, quanto a Vanessa Incontrada gli indizi sono ancora più radi. TVzoom comunica che Claudio Bisio potrebbe essere il volto del prossimo Festival di Sanremo e condurre la kermesse canora affiancato da una figura femminile. La ...

I Retroscena di Blogo : Sanremo 2019 - un Festival da ridere con Virginia Raffaele e Claudio Bisio : Mentre si stanno scaldando i motori per la serata di Sanremo giovani in programma il prossimo mese di Dicembre, esattamente il 20 ed il 21 in prime time su Rai1 con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi ed i cui finalisti verranno annunciati stamane alle 10:30 su Rai Radio 2, parallelamente il team del direttore artistico di Sanremo 2019 sta lavorando al Festivalone di Febbraio.In particolare si parla in queste ultime ore di chi prenderà il posto di ...

Sanremo - Baglioni punta sul comico con Virginia Raffaele e Claudio Bisio : Una conduzione comica divisa tra l’estro di Virginia Raffaele e l’istituzionalità di Claudio Bisio, in mezzo il direttore artistico, pronto a trasformarsi in cantante, presentatore e quel che l’Ariston vorrà. Sembra essere questa la cornice che Claudio Baglioni sta costruendo intorno al suo secondo Sanremo, in scena dal 5 al 9 febbraio. ...

Secondo alcune indiscrezioni Claudio Bisio condurrà il Festival Di Sanremo 2019! : Claudio Bisio al posto di Pierfrancesco Favino al Festival di Sanremo Secondo quanto intercettato da TvZoom, Claudio Bisio dovrebbe essere il conduttore del Festival di Sanremo 2019, il Secondo dell’era Claudio Baglioni. Il comico,... L'articolo Secondo alcune indiscrezioni Claudio Bisio condurrà il Festival Di Sanremo 2019! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sanremo 2019 - conduttori : arrivano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada? : Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione del Festival di Sanremo? Poco fa il blog TvZoom.it ha riportato un’indiscrezione, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base ad alcune voci di corridoio raccolte in queste ultime ore dal portale televisivo, pare che Claudio Baglioni vorrebbe al suo fianco a Sanremo 2019 nientepopodimeno che Claudio Bisio. Proprio quest’ultimo, ormai da ...

Bisio va a Sanremo con Baglioni? : Il festival di Sanremo si avvicina. A febbrario andrà in scena nuovamente la kermesse più importante della musica italiana. Dopo l'ediuzione dello socrso anno accompagnata da un grandissimo successo in termini di share, adesso Caludio Baglioni dovrà svelare i nomi dei conduttori che lo accompagneranno nella sua seconda avventura sul palco dell'Ariston. Secondo alcune indiscrezioni riportate da tvzoom.it il nome in pole position per la kermesse è ...

Sanremo 2019 : Claudio Bisio conduttore? : Claudio Bisio potrebbe essere il conduttore del Festival di Sanremo 2019, in programma il prossimo febbraio su Rai1. A scriverlo è il sito TvZoom, secondo il quale l'attore e giuriato di Italia’s Got Talent su Tv8 "dovrebbe prendere il posto di Pierfrancesco Favino, l’anno scorso autentica rivelazione sul palco dell’Ariston".Al fianco di Bisio, reduce dal non indimenticabile Saturday Night Live sempre su Tv8, dovrebbero esserci Claudio ...

Ciak per il film 'Bentornato Presidente!' con Claudio Bisio : Roma, 21 nov., askanews, - Il Presidente Peppino Garibaldi torna a portare scompiglio nei palazzi della politica. Sono iniziate questa settimana a Torino le riprese della commedia 'Bentornato Presidente!', atteso sequel di 'Benvenuto Presidente!', il film campione d'incassi e vincitore di premi e ...

Benvenuti al Nord : trama - cast e curiosità del sequel con Claudio Bisio e Alessandro Siani : Un sequel obbligatorio: dopo il successo di Benvenuti al Sud, che bisogna ricordare è il remake di una deliziosa commedia francese Giù al Nord, ecco Benvenuti al Nord, il seguito delle vicende di Alberto Colombo-Claudio Bisio e Mattia Volpe-Alessandro Siani, diventati amici grazie alla complicità delle illustri Poste Italiane, in onda martedì 23 ottobre alle ore 21.20 su Canale 5. Benvenuti al Nord, trailer Benvenuti al Nord, trama Alberto ha ...