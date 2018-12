Un Creative Master per imparare ad osare

vanityfair

: Lo strumento definitivo per i Master: il tablet-proiettore!!! - SessoDrogaeDeD : Lo strumento definitivo per i Master: il tablet-proiettore!!! - comixnapoli : Finalmente è arrivato il giorno! ?? ?? Vi aspettiamo alle 16:30 per la presentazione del Master di colorazione digit… - SessoDrogaeDeD : La limited edition di D&D 5e: bella da morire! -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Osa. È meraviglioso. Questa la filosofia promossa da Royal Bliss, la nuova gamma premium di toniche e mixer lanciata in Italia da The Coca-Cola Company e ispirata alle ultime tendenze della mixology. Sei varianti diverse e innovative con oltre 40 nuances aromatiche che vi invitano a scoprire un nuovo mondo sensoriale, dall’aperitivo all’ora del cocktail, uscendo dalla noiosa comfort zone.Per rappresentare questo spirito rivoluzionario Royal Bliss ha scelto di collaborare con 4s, personaggi che si distinguono per creatività, capacità d’e seguire l’istinto oltre i limiti imposti dall’abitudine. Sono stati loro ad ispirare 6 esperti Bartender per creare altrettanti Signature Cocktail Royal Bliss capaci di esaltare le speciali caratteristiche organolettiche dei prodotti della linea:Tonic Water,Zero Sugar Tonic Water, Exotic Yuzu Taste Sensation ...